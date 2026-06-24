Accidente en pleno centro: motociclista chocó con un auto y terminó en el "San Juan"

La mañana de este miércoles comenzó con un nuevo siniestro vial en el centro de la ciudad. El hecho ocurrió en la intersección de calles Salta y República, un punto de circulación intensa que, a esa hora, se vio alterado por la colisión entre una motocicleta y un automóvil. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones y debió ser asistido en el lugar antes de ser derivado a un centro de salud.

De acuerdo con los primeros datos difundidos, el motociclista circulaba por calle Salta cuando se produjo el choque con el automóvil. Hasta el momento no se informaron datos filiatorios del conductor lesionado, aunque sí se confirmó que, a raíz de las heridas sufridas en el impacto, fue trasladado por personal del SAME al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica.

El hecho ocurrió arrando el día

El siniestro tuvo lugar en las primeras horas de este miércoles, una franja del día en la que el centro de la Capital empieza a concentrar un movimiento creciente de vehículos, motocicletas y peatones. Ese contexto le dio al episodio un impacto adicional, no solo por la colisión en sí misma, sino por las consecuencias inmediatas sobre la circulación en una zona neurálgica de la ciudad.

La ubicación del hecho y el horario en que se produjo fueron dos factores que explicaron los inconvenientes en el tránsito. La esquina de Salta y República quedó atravesada por la presencia de los vehículos involucrados, la intervención del personal de emergencias y las demoras propias que genera un siniestro de estas características en un sector céntrico. La combinación entre la hora y el lugar hizo que la circulación se viera afectada mientras se desarrollaban las primeras actuaciones en el sitio.

Traslado al Hospital San Juan Bautista

El dato central que dejó el episodio fue el estado del motociclista, quien recibió lesiones como consecuencia del impacto. La asistencia médica estuvo a cargo del SAME, que intervino en el lugar y dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista. Ese movimiento confirmó que el conductor del rodado menor necesitaba atención hospitalaria tras el choque registrado en la zona céntrica.

Si bien no se precisó el carácter de las lesiones ni el cuadro clínico con el que ingresó al centro de salud, la derivación al hospital marcó la gravedad suficiente del hecho como para requerir una evaluación médica posterior al primer auxilio. Tampoco se dieron a conocer, por el momento, datos filiatorios del herido, por lo que la información oficial se mantiene circunscripta a la confirmación del traslado y a la atención brindada por el sistema de emergencias.