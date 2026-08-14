Allanamiento en Catamarca: secuestran casi 3 kilos de droga y detienen a una mujer

La labor policial que derivó en este importante procedimiento tuvo su génesis en intensas tareas investigativas relacionadas directamente con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Este marco legal establece las normativas y penalidades para el tráfico y comercialización de sustancias prohibidas en el territorio nacional, constituyendo el eje fundamental sobre el cual se edificó la presente causa.

Desde el inicio de las pesquisas, todo el proceso se desarrolló bajo el estricto conocimiento e intervención del Juzgado Federal, autoridad judicial competente que avaló y supervisó cada uno de los pasos dados por los investigadores hasta llegar a la materialización de la medida judicial en el terreno.

El allanamiento en la localidad de San Isidro

Con las directivas judiciales pertinentes y las pruebas recolectadas durante las fases previas de inteligencia, los efectivos policiales avanzaron sobre el objetivo fijado. En este sentido, personal especializado perteneciente a la División Inteligencia e Investigaciones, los cuales dependen orgánicamente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, se desplazaron hacia el territorio.

El operativo se concretó cuando los uniformados llegaron hasta un inmueble determinado ubicado específicamente en la localidad de San Isidro, perteneciente al departamento Valle Viejo. En dicho lugar, los agentes materializaron con éxito el allanamiento ordenado, irrumpiendo de manera sorpresiva en la vivienda para asegurar el perímetro y neutralizar cualquier intento de descartar pruebas fundamentales para la investigación en curso.

Elementos secuestrados y pericias técnicas

Al irrumpir en la vivienda situada en San Isidro, los investigadores desplegaron un minucioso registro del domicilio, lo que permitió el hallazgo y posterior decomiso de diversos elementos de interés criminalístico vinculados al narcomenudeo y la infracción a la ley de estupefacientes.

Entre los elementos incautados durante el procedimiento, se destacan los siguientes hallazgos debidamente documentados por el personal policial:

Sustancia herbácea: Se incautó material vegetal que, al ser sometido de manera inmediata a la correspondiente prueba de campo, arrojó como resultado preliminar que se trataría de 2,890 kilos de marihuana.

Cocaína: Los efectivos secuestraron tres envoltorios de plástico que contenían en su interior una sustancia que, por sus características visuales, correspondería a probable cocaína.

Producción y cultivo: En el predio se contabilizaron un total de doce plantas de la variedad cannabis sativa, además del hallazgo de semillas de la misma variedad, evidenciando un eslabón vinculado al cultivo y obtención de materia prima.

Elementos logísticos y tecnológicos: La requisa permitió sumar a la causa una balanza digital tipo gramera —dispositivo comúnmente utilizado para el pesaje y fraccionamiento de dosis— y un teléfono celular, elemento clave para las pericias informáticas destinadas a determinar posibles redes de contacto y comercialización.

Situación procesal de la detenida

Una vez finalizada la medida judicial y completadas las diligencias de rigor en el interior del inmueble allanado de la localidad de San Isidro, la investigación dio un paso determinante en cuanto a la responsabilidad de las personas vinculadas al lugar.

Como corolario del operativo antidrogas, una mujer de 40 años de edad fue detenida en el lugar de los hechos. Inmediatamente después de su aprehensión, la sospechosa quedó puesta a disposición de la Justicia interviniente, ámbito desde donde se impartieron de manera formal las medidas a seguir en el marco del avance de la causa federal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.