El fiscal rechazó un pedido de Jésica Cirio para que no se incluyan los videos en la causa

El caso contra Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo este viernes, ya que el fiscal Sergio Mola rechazó un pedido para que los videos de Jésica Cirio no sean incluidos como pruebas, mientras que se sumaron nuevas filmaciones que comprometen a la ex pareja del ex intendente de Lomas de Zamora.

El fiscal no dio lugar al pedido de la modelo, quien reclamó que los peritajes establecieron que no se podía acreditar la autenticidad de los videos, en los que se la ve manipulando fajos de dólares guardados entre la ropa.

A esto se sumaron nuevas imágenes de Cirio que fueron entregadas por la Fundación Apolo, liderada por el funcionario porteño Yamil Santoro, que podrían aportar metadatos con información relevante.

Los nuevos videos podrían demostrar los cambios que tuvo la mansión de San Vicente que ambos compartieron antes de los allanamientos, en el marco de la causa que investiga a Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También mostrarían cámaras arrancadas, según informó La Nación.

Esto surge luego de que la modelo Sofía Clerici fue sobreseída este jueves por el juez federal Luis Armella, quien dejará la causa tras finalizar su período como subrogante en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Ayer, juró en la Corte Suprema el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien ahora quedará al mando de la investigación. El fiscal Mola adelantó que apelará la decisión de Armella.

Qué se sabe de las nuevas imágenes de Cirio

Desde la Fundación Apolo informaron que los nuevos videos aportados a la Justicia permitirán no solo confirmar la veracidad de los primeros videos difundidos, sino también "ampliar la investigación patrimonial sobre Martín Insaurralde".

Según el escrito, las imágenes tienen la fecha exacta de creación, además de mostrar otros datos que afirman "permiten aseverar que hubo un fraude procesal y encubrimiento" por parte de la modelo y el exintendente lomense.

En tres de los videos se ve el vestidor y una cajonera, que "son prácticamente idénticos a los presentados en la justicia", con fecha de creación del 23 de mayo de 2023. "Fecha posterior a la grabación de los videos donde se muestran fajos de billetes. Esto nos permite aseverar que los dólares fueron retirados, posiblemente por miedo a una investigación judicial", agregaron.

También se ven otros lugares como el living, el comedor, el gimnasio y otros espacios de la mansión en el country de San Vicente.

Uno de los videos de las habitaciones consta que una cámara de seguridad "fue arrancada antes del allanamiento", y el cambio de grifería de "alto valor" que fue cambiada por una más económica para "ocultar el enriquecimiento ilícito que se le imputa".