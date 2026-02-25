Accidente en Ruta Nº 1: chocó contra un guardarraíl y terminó lesionada

Un nuevo hecho vial volvió a encender la alarma en la Ruta Nº 1, donde una camioneta impactó contra el guardarraíl y dejó como saldo a una mujer con lesiones que requirieron su traslado a un centro de salud. El episodio tuvo lugar a escasa distancia de la entrada a Isla Larga y demandó la intervención de personal policial de la jurisdicción.

El accidente se registró a 300 metros de la entrada de Isla Larga, en sentido norte, sobre la Ruta Nº 1. Por causas que no fueron detalladas, una camioneta terminó colisionando contra el guardarraíl instalado a la vera del trazado.

El vehículo involucrado es una camioneta marca Volkswagen, modelo Saveiro, de color blanco. Tras el impacto, la conductora sufrió diversas lesiones que motivaron la inmediata asistencia y posterior derivación al hospital.

El hecho fue calificado como siniestro vial, en el marco de un choque posterior contra la estructura de contención lateral. La ubicación precisa del accidente y el tipo de impacto constituyen los principales datos técnicos del episodio.

La conductora: lesiones y traslado

La camioneta era conducida por Lorena Rodríguez , de 48 años, quien circulaba al momento del hecho por la mencionada ruta en dirección norte.

Como consecuencia del choque, la mujer presentó:

Lesiones en el cuello

Escoriaciones varias

Tras recibir asistencia inicial, fue trasladada al Hospital de La Puerta para observación, a fin de evaluar la evolución de su estado de salud y descartar complicaciones derivadas del impacto.

El traslado tuvo carácter preventivo, considerando las lesiones informadas, especialmente aquellas vinculadas a la zona cervical.

Intervención policial y actuaciones

En el lugar del hecho intervino Comisaría La Puerta, que tomó conocimiento del siniestro y llevó adelante las actuaciones correspondientes.

La presencia policial permitió ordenar la escena, asistir en las primeras diligencias y registrar los datos del episodio, tanto del vehículo como de la conductora involucrada. Como es habitual en este tipo de casos, se procedió a documentar lo ocurrido y a garantizar las medidas necesarias tras el impacto contra el guardarraíl.