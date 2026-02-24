Un policía resultó herido tras ser apuñalado durante un operativo en Catamarca

Ayer, a las 18:20, y tras ser alertados por el SAE-911, efectivos de la Seccional Segunda se hicieron presentes en el Pasaje Maipú al 400 para verificar un requerimiento vinculado a un presunto hecho de daños. En el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de una joven mujer de apellido Brigido (24), quien fue sindicada por una septuagenaria como la presunta autora de haber arrojado piedras contra su domicilio.

La intervención policial se enmarcó en la denuncia formulada por la mujer mayor, quien señaló a la joven como responsable directa del ataque contra su vivienda. Con esos elementos, el personal actuante avanzó con la aprehensión en el mismo sector donde se habría producido el incidente, dando inicio a un procedimiento que, en cuestión de minutos, escalaría en tensión y violencia.

La irrupción de un hombre agresivo y el inicio de la persecución

Durante el procedimiento, y mientras los efectivos desarrollaban las actuaciones correspondientes, se presentó en el lugar una persona del sexo masculino, quien comenzó a mostrarse agresiva con los uniformados. La situación se tornó aún más compleja cuando este individuo aplicó puntapiés a la unidad móvil policial, en un claro acto de hostilidad que alteró el normal desarrollo del operativo.

Tras esa agresión directa contra el vehículo oficial, el sujeto se dio a la fuga a bordo de una motocicleta Honda Tornado 250 cc.. Ante la huida, y de manera inmediata, los efectivos de la Seccional Segunda, con la colaboración de sus pares del COEM-Kappa, iniciaron una persecución con el objetivo de interceptarlo.

La participación del COEM-Kappa resultó clave para coordinar la búsqueda y seguimiento del motociclista, que intentaba eludir el accionar policial tras haber protagonizado un episodio de violencia en el mismo escenario donde minutos antes se había concretado la aprehensión de la joven sindicada por el ataque con piedras.

El regreso al inmueble y la agresión con arma blanca

En el transcurso de la persecución, el sujeto regresó al inmueble antes mencionado, es decir, al domicilio ubicado en Pasaje Maipú al 400. Fue en ese punto donde la situación alcanzó su momento más crítico.

Al ser interceptado por los efectivos, el hombre esgrimió un cuchillo y con él agredió a un Cabo de Policía, quien resultó lesionado producto del ataque. El uso de un arma blanca marcó un salto cualitativo en la violencia del episodio, transformando un procedimiento por daños en un hecho que implicó lesiones a un integrante de la fuerza.

El cabo herido fue asistido por facultativos médicos del SAME, quienes brindaron atención en el marco del operativo desplegado en el lugar. La intervención sanitaria se produjo de manera inmediata tras la agresión, priorizando la atención del efectivo lesionado.

Pese al accionar policial y al despliegue conjunto con el COEM-Kappa, el supuesto agresor logró continuar la huida a pie, evadiendo momentáneamente a los uniformados tras el ataque con el cuchillo.

Secuestro del rodado y actuación judicial

Frente a este escenario, los numerarios procedieron al secuestro de la motocicleta Honda Tornado 250 cc., vehículo que había sido utilizado por el sospechoso para darse a la fuga inicialmente. La medida busca preservar elementos vinculados al hecho y avanzar en la investigación correspondiente.

Asimismo, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas a seguir en relación con los acontecimientos registrados.