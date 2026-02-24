Persecución y aprehensión en Catamarca: un sospechoso de estafa fue detenido tras un operativo

A las 12:40 de hoy, y tras ser alertados por el SAE-911, efectivos del COEM-Kappa tomaron conocimiento de una situación en desarrollo que requería intervención inmediata. La información recibida daba cuenta de que, por la avenida Presidente Castillo, se desplazaban dos vehículos en una dinámica de persecución: una camioneta Ford Ranger de color gris seguía de cerca a un automóvil Citroën C-3 de color marrón.

El aviso encendió las alarmas del sistema de emergencias y activó un procedimiento coordinado para interceptar a ambos rodados y esclarecer lo que, a esa altura, se presentaba como un episodio de urgencia. La circulación en una de las arterias principales con vehículos en persecución implicaba no solo un posible hecho delictivo, sino también un riesgo potencial para terceros.

Intercepción en una esquina clave

La rápida respuesta de los motoristas permitió ubicar e interceptar a los vehículos involucrados en la esquina de la avenida Alem y calle Esquiú, donde finalmente se logró detener la marcha de ambos rodados. En ese punto estratégico se concretó el procedimiento policial que dio cierre a la secuencia iniciada minutos antes.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Vera, de 42 años de edad, quien se trasladaba en el Citroën C-3 marrón. Asimismo, se dispuso el secuestro del automóvil en el que circulaba, medida adoptada en el marco de la investigación preliminar.

La intervención no se limitó a la detención. En el mismo escenario, un hombre de 50 años señaló al aprehendido como el presunto autor del delito de estafa, circunstancia que aportó el elemento central para encuadrar la actuación policial dentro de un hecho penal específico.

La acusación y el encuadre legal

De acuerdo con lo manifestado en el lugar, el hombre de 50 años sindicó directamente a Vera como responsable de una estafa, configurando así la base de la acusación que motivó las actuaciones posteriores.

En función de esta imputación inicial, se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2, paso formal indispensable para dar inicio al proceso investigativo en sede judicial. La presentación de la denuncia permitirá avanzar en la recolección de pruebas, testimonios y demás elementos necesarios para determinar responsabilidades.

En paralelo, el aprehendido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, autoridad que quedó a cargo del caso y desde donde se impartieron las medidas a adoptar en relación con la situación procesal del sospechoso.