Encontraron el cuerpo de una octogenaria en un camino rural de Catamarca

La tranquilidad habitual de la zona rural del departamento Belén se vio interrumpida por el hallazgo del cuerpo sin vida de Lucía del Señor Carrizo, de 84 años de edad. El descubrimiento se produjo en un camino rural ubicado en el sector conocido como Campo Loma La Cruz, a inmediaciones de Río Ochoa, en la localidad de Ciénega de Abajo, dentro del departamento Belén.

El cuerpo fue encontrado por una mujer que realizaba actividad física en el lugar. La circunstancia del hallazgo añade un componente de conmoción a la escena: en medio de una rutina cotidiana, la caminante se topó con la presencia inesperada de la octogenaria sin signos vitales, en un sector caracterizado por su entorno natural y su escasa circulación.

La noticia generó impacto en la comunidad de Ciénega de Abajo, donde la víctima residía y era conocida por sus habituales caminatas en el campo.

Una ausencia que no generó alerta inmediata

De acuerdo con la información proporcionada, Lucía del Señor Carrizo se había ausentado de su domicilio —también ubicado en Ciénega de Abajo— el último sábado 21 de febrero. Sin embargo, su familia no dio aviso a las autoridades en ese momento.

El motivo de la falta de denuncia radica en un hábito consolidado de la mujer: solía salir sola a caminar por el campo. Esa costumbre, arraigada en su rutina diaria, no generó inicialmente sospechas entre sus allegados, quienes interpretaron la ausencia dentro de los márgenes habituales de su comportamiento.

Este detalle resulta central para comprender la secuencia de los hechos. La confianza en la autonomía de la mujer y en la normalidad de sus recorridos rurales postergó cualquier activación de búsqueda formal. Solo el hallazgo fortuito permitió que la situación tomara estado público y judicial.

El cuerpo fue encontrado en un camino rural situado en la zona conocida como Campo Loma La Cruz, a inmediaciones de Río Ochoa. Se trata de un entorno rural caracterizado por caminos de tierra y espacios abiertos, donde las actividades físicas al aire libre y las caminatas forman parte de la vida cotidiana de los pobladores.

Intervención policial y judicial

Tras el hallazgo, tomó intervención la Comisaría de Belén, que activó los procedimientos correspondientes en el lugar del hecho. Asimismo, se hizo presente la fiscal Dra. Rearte Florencia, quien asumió la conducción de la investigación.

La representante del Ministerio Público dispuso el traslado del cuerpo a la morgue del hospital local, medida habitual en este tipo de situaciones, con el objetivo de realizar las actuaciones de rigor y avanzar en la determinación de las circunstancias del fallecimiento.