Activan Alerta Sofía para dar con el paradero de Agostina Vega en Córdoba

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó este miércoles un nuevo capítulo con la activación oficial de la Alerta Sofía, una herramienta destinada a intensificar la búsqueda de menores desaparecidos en todo el territorio nacional.

La medida fue solicitada por la querella que representa a la familia de la adolescente y finalmente recibió aprobación, según confirmó a la Agencia Noticias Argentinas el abogado Gustavo Vaca.

Con esta decisión, la imagen y los datos vinculados a la investigación comenzarán a difundirse de manera ampliada en distintos puntos del país con el objetivo de acelerar la localización de la menor.

La activación de la Alerta Sofía representa un paso importante dentro de la causa debido al alcance nacional del sistema, que permite multiplicar la circulación de información vinculada a personas desaparecidas.

El pedido de la familia y la intervención de la querella

El abogado de la familia explicó que el objetivo central de la medida es ampliar el radio de búsqueda y reforzar la difusión pública del caso.

"Hasta el momento no tenemos novedades sobre ella y estamos trabajando sobre la persona que lo citó el sábado por la noche", señaló Gustavo Vaca al referirse al avance de la investigación. La declaración del letrado deja en evidencia que la pesquisa continúa enfocada sobre las circunstancias previas a la desaparición de la adolescente y particularmente sobre el vínculo con la persona que habría concretado el último contacto antes de que se perdiera su rastro.

La activación de la alerta se produjo mientras continúan distintas tareas investigativas destinadas a reconstruir los movimientos de Agostina Vega y determinar posibles datos que permitan localizarla.

La Alerta Sofía y su alcance nacional

La implementación de la Alerta Sofía implica que la información vinculada a la adolescente será difundida a escala nacional para intentar obtener datos precisos sobre su ubicación. El mecanismo busca maximizar la visibilidad de casos de desaparición de menores y acelerar la colaboración ciudadana mediante la difusión masiva de imágenes y datos relevantes de la investigación.

En este contexto, la medida aparece como una herramienta clave para reforzar la búsqueda ante la falta de novedades concretas sobre el paradero de Agostina Vega.

Movilización y reclamo de justicia en Córdoba

Mientras la investigación continúa, familiares, amigos y vecinos de la adolescente mantienen distintas acciones públicas para reclamar avances en la causa y exigir la aparición de la menor.

Durante la jornada se realizó una concentración en el cruce de Alem y Rancagua, en Córdoba, donde allegados a Agostina volvieron a reclamar justicia y respuestas.

La movilización refleja la creciente preocupación social alrededor del caso y el impacto que la desaparición generó en el entorno cercano de la adolescente. En paralelo al trabajo judicial y policial, la familia insiste en la necesidad de sostener activa la difusión pública de la búsqueda.

El pedido de colaboración a la comunidad

Desde la querella remarcaron que cualquier dato puede resultar relevante para la investigación y solicitaron colaboración a toda la comunidad. Gustavo Vaca pidió especialmente que quienes puedan aportar información se comuniquen con los números telefónicos del abuelo o de la abuela de la adolescente, o bien se acerquen directamente a la fiscalía interviniente.

El abogado sostuvo además que toda evidencia puede ser útil para reconstruir los movimientos previos a la desaparición.

Entre los elementos que podrían aportar información relevante mencionó:

Métodos de grabación

Cámaras de seguridad

Filmaciones

Datos concretos sobre el paradero de la menor

"Todo sirve", remarcó el letrado al insistir sobre la importancia de cualquier indicio que permita avanzar en la investigación.

Una causa que mantiene en alerta a la comunidad

La desaparición de Agostina Vega mantiene en estado de preocupación tanto a la familia como a vecinos y allegados que siguen de cerca cada avance de la causa. La activación de la Alerta Sofía marca una nueva etapa dentro de la investigación y evidencia la gravedad del caso, al tiempo que amplía las herramientas disponibles para intentar localizar a la adolescente.

El foco de la pesquisa continúa puesto en reconstruir los últimos movimientos conocidos de la menor y profundizar las líneas investigativas vinculadas a la persona que habría tenido contacto con ella el sábado por la noche.

La expectativa por avances en la investigación

Mientras las autoridades intensifican las tareas de búsqueda y la difusión del caso alcanza dimensión nacional, la familia de Agostina Vega continúa esperando novedades que permitan esclarecer qué ocurrió con la adolescente.

La combinación entre la investigación judicial, la movilización social y la colaboración ciudadana aparece como uno de los principales ejes para sostener activa la búsqueda en un caso que mantiene en vilo a Córdoba y que ahora adquiere alcance federal mediante la Alerta Sofía.

Con el paso de las horas y sin novedades concretas sobre el paradero de la menor, crece la expectativa por posibles avances que permitan orientar la investigación y acercar respuestas a una familia que continúa reclamando justicia y aparición inmediata.