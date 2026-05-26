Catamarca: detuvieron a un joven por intentar robarle a su propia madre

En la tarde de hoy, alrededor de las 14:00, efectivos policiales de la Seccional Novena se hicieron presentes en un domicilio ubicado en la manzana "R" del barrio San Antonio Sur, luego de un requerimiento emitido por el SAE-911. La intervención se produjo a partir de un conflicto registrado en el interior de una vivienda familiar, donde una mujer denunció una situación de violencia y un presunto intento de sustracción.

De acuerdo con la información proporcionada, al arribar al lugar el personal policial procedió a la aprehensión de un joven de 24 años de edad, de apellido Herrera. La medida fue adoptada luego de que el individuo fuera sindicado por su propia madre, una mujer de 52 años, como el presunto autor de un hecho ocurrido momentos antes dentro del domicilio.

La acusación de la madre y el conflicto dentro de la vivienda

Según trascendió, la mujer manifestó ante los efectivos que su hijo habría intentado sustraerle un perfume. La situación, lejos de quedar limitada al presunto intento de robo, derivó posteriormente en un episodio de tensión y agresividad dentro del ámbito familiar.

Siempre conforme a lo relatado por la damnificada, el joven se habría tornado agresivo luego del episodio y habría comenzado a agredirla verbalmente. Ese escenario motivó finalmente el requerimiento de asistencia policial y la intervención inmediata de los uniformados de la Seccional Novena.

El hecho volvió a poner en evidencia situaciones de conflictividad intrafamiliar que requieren intervención urgente de las fuerzas de seguridad cuando se producen episodios de violencia o conductas agresivas dentro del hogar. En este caso, la rápida actuación policial permitió controlar la situación y proceder al traslado del sospechoso.

Traslado y actuación judicial

Una vez concretada la aprehensión, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. Allí quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que deberá avanzar con las actuaciones judiciales pertinentes para determinar las responsabilidades y el encuadre legal del episodio denunciado.

En paralelo, las autoridades invitaron a la mujer damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N°9, paso necesario para formalizar la presentación y permitir el avance del procedimiento judicial.

Datos centrales del procedimiento

Entre los principales elementos informados sobre el caso se destacan los siguientes puntos: