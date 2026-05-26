Una pareja será juzgada en Catamarca por vender cuentas piratas de una plataforma de streaming

La fiscal de Instrucción N°7, a cargo de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, Paola Daniela Gonzalez Pinto, resolvió dar por finalizada la investigación penal preparatoria y disponer el envío a juicio de Agustín Elías Guzmán y Cinthia Elizabeth Romero.

Ambos están imputados por el delito de "estafa continuada en calidad de coautores", en el marco de una presunta maniobra fraudulenta que habría afectado económicamente a la empresa DirecTV, específicamente mediante la generación y posterior comercialización irregular de cuentas del servicio DirecTV Go.

De acuerdo con la postura del Ministerio Público Fiscal, la etapa investigativa permitió alcanzar el grado de probabilidad exigido en esta instancia procesal, tanto respecto de la existencia de los hechos como de la participación penalmente responsable de los imputados.

La hipótesis de la maniobra investigada

Según la acusación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre el 10 y el 25 de mayo de 2023, período en el que se habrían desarrollado las conductas investigadas.

La hipótesis sostiene que Agustín Elías Guzmán habría ofrecido servicios vinculados a cuentas de DirecTV Go y otras plataformas de streaming a través de publicaciones en redes sociales y sitios web, sin contar con vínculo comercial alguno con la empresa proveedora del servicio.

En ese contexto, y siempre de acuerdo con la investigación, junto a Cinthia Elizabeth Romero, los imputados habrían utilizado dispositivos informáticos con conexión a internet para vulnerar sistemas de habilitación de cuentas.

La maniobra habría implicado el uso de distintos recursos técnicos y digitales, entre ellos:

Correos electrónicos múltiples

Números telefónicos diversos

Direcciones IP identificadas durante la investigación

Estos elementos habrían sido utilizados para la creación masiva de cuentas del servicio, que posteriormente eran comercializadas a terceros a un valor inferior al precio oficial.

El volumen de cuentas y el perjuicio económico

Uno de los puntos centrales de la acusación es la magnitud del presunto accionar. Según la pesquisa, Agustín Elías Guzmán y Cinthia Elizabeth Romero habrían generado de manera fraudulenta un total de 989 cuentas de DirecTV Go.

Estas cuentas, siempre bajo la hipótesis fiscal, eran luego ofrecidas y vendidas en el mercado informal, generando un circuito de comercialización irregular que impactaba directamente sobre la empresa afectada.

A esto se suma otro elemento relevante incorporado en la investigación: la modalidad de los pagos. De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, los mismos habrían sido realizados mediante:

Transferencias bancarias

Servicios de cobranza

Y, presuntamente, el uso de datos de tarjetas vulneradas o fraudulentas

Como consecuencia de la maniobra investigada, se estima un perjuicio económico de $4.925.220 en detrimento de la firma DirecTV.

El caudal probatorio incorporado a la causa

Durante la investigación penal se incorporó una amplia variedad de elementos probatorios, los cuales fueron determinantes para la decisión de elevar la causa a juicio. Entre ellos se destacan:

Informes de entidades financieras

Reportes de billeteras virtuales

Registros de movimientos de pago

Informes de empresas de servicios digitales

Actuaciones de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia

Resultados de allanamientos

Informes periciales del Laboratorio Satélite Forense

Reportes técnicos vinculados a la operatoria digital investigada

Este conjunto de elementos fue valorado por la fiscalía como sustento suficiente para sostener la hipótesis acusatoria en esta etapa del proceso, en la que se evalúa la probabilidad de los hechos y la eventual responsabilidad de los imputados.

La situación procesal y la intervención judicial

El envío a juicio de la causa fue formalmente notificado a las partes involucradas. En ese marco, la defensa técnica de los imputados manifestó su oposición al dictamen fiscal, planteando desacuerdo con la resolución adoptada.

Como consecuencia de esta situación procesal, el expediente fue remitido al Juzgado de Control de Garantías N°2, órgano que deberá intervenir para resolver las cuestiones planteadas y definir la continuidad del proceso hacia la instancia de debate oral.