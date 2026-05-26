Causa Cuadernos: la ex esposa de Centeno dijo que vio los cuadernos

Una nueva declaración volvió a colocar a la denominada Causa Cuadernos en el centro de la escena judicial. Este martes, Hilda Horowitz se presentó ante los tribunales de Comodoro Py para prestar testimonio ante el Tribunal Oral Federal 7 y brindó detalles sobre las anotaciones realizadas por su ex marido, Oscar Centeno, además de asegurar que fue utilizada como "testaferro" para la adquisición de bienes y vehículos.

La mujer declaró alrededor de las 8:30 ante el TOF 7 y confirmó que llegó a ver los cuadernos que escribía Centeno, los cuales, según explicó, permanecían guardados dentro de un armario en el dormitorio de la vivienda que compartían.

"Los cuadernos sí los vi. Estaban en el armario del dormitorio y ahí tenía todo: los cuadernos, las libretas, las carpetas de los autos, las casas. Él registraba todo por si alguna vez, cuando terminara la gestión y lo dejaban sin trabajo", sostuvo Horowitz durante su declaración judicial.

El relato sobre los cuadernos y las anotaciones

En su exposición ante el tribunal, Horowitz afirmó que Centeno realizaba las anotaciones por temor a perder su empleo cuando concluyera la gestión en la que trabajaba.

Según su testimonio, el ex chofer guardaba en el mismo lugar documentación vinculada con propiedades, automóviles y distintos registros personales. La declaración incorporó además referencias a conversaciones que mantenía con Centeno durante los fines de semana, momentos en los que, según relató, él llegaba alcoholizado a la vivienda y describía situaciones relacionadas con el traslado de dinero.

En ese contexto, Horowitz sostuvo que su ex marido le explicaba cómo se acomodaban los fajos de billetes dentro de bolsos y que se quejaba por la cantidad de dinero que recibía en comparación con lo recaudado.

"Yo lo llevé a afanar y me tiró migajas", citó textualmente la mujer durante su declaración ante el tribunal.

La referencia a Roberto Baratta y Miriam Quiroga

Otro de los puntos centrales del testimonio estuvo relacionado con supuestas desapariciones de anotaciones y documentación vinculada con Centeno. Horowitz afirmó que el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, "hizo desaparecer" algunas anotaciones.

Según explicó, durante un viaje que Centeno realizó a Salta, ella decidió fotocopiar documentación vinculada con vehículos y propiedades y entregársela a Miriam Quiroga para que la resguardara.

Sin embargo, de acuerdo con el relato brindado ante la Justicia, Quiroga "los rompió, los quemó y los desapareció". La declaración incorporó así nuevos elementos sobre el manejo y la preservación de documentación que habría estado relacionada con bienes y registros mantenidos por Centeno durante los años investigados.

"Usó mi nombre para muchas cosas"

Durante su exposición judicial, Horowitz aseguró haber sido utilizada como testaferro por su ex marido entre los años 2006 y 2016. La mujer explicó que Centeno compraba propiedades y vehículos y posteriormente la llevaba a firmar documentación relacionada con transferencias automotor y titularidades.

En ese sentido, confirmó que figuró formalmente como titular de un automóvil Peugeot 408 que, según sostuvo, pertenecía en realidad a Centeno.

La utilización de su nombre, indicó, tenía como finalidad encubrir el patrimonio del ex chofer. Además, relató detalles sobre:

La compra en efectivo y en dólares de un departamento

La adquisición de varios vehículos Toyota

La utilización posterior de esos automóviles dentro del Ministerio de Planificación

Horowitz insistió en que Centeno "usó mi nombre para muchas cosas", frase que sintetizó gran parte de su declaración ante el tribunal oral.

La denuncia de 2017 y el pedido de protección

En otro tramo de su testimonio, la mujer explicó cuál había sido su verdadera intención al realizar una denuncia en 2017. Según afirmó, su decisión no estuvo motivada por despecho, sino por la necesidad de obtener protección judicial y dejar constancia de episodios de violencia sufridos durante la convivencia con Centeno.

"Lo hice para que quede claro que me cagó a trompadas", expresó durante la audiencia. También declaró que, luego de la separación, le exigió dinero a Centeno y aseguró que el ex chofer le pagó cuotas mensuales.

De acuerdo con su testimonio, esos pagos eran financiados por Roberto Baratta y tenían como objetivo garantizar su silencio tras la ruptura de la pareja.