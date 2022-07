Adolescente se metió a la casa de su exnovia y la apuñaló mientras dormía

La víctima tiene 16 años y estaba durmiendo en una de las habitaciones de la casa de su hermana junto a una sobrinita de 10 años. Su exnovio, de la misma edad, entró por la ventana de la habitación y apuñaló a la jovencita, quien comenzó a gritar alertando así a los demás moradores de la casa. El violento se dio a la fuga y ya desde la Justicia Penal Juvenil se ordenó su detención. En cuanto a la víctima, se supo que las lesiones sufridas no ponían en riesgo su vida.

LA UNIÓN, pudo conocer por voceros policiales y judiciales que aproximadamente a las cinco de la madrugada un llamado alertó a los efectivos de la Comisaría Séptima de una persona herida de arma blanca en el barrio Parque Norte.

Al arribar los efectivos, no se especificará la dirección para resguardar la identidad de la adolescente víctima, se entrevistaron con una joven de 27 años, R.G.A., quien dijo ser la hermana. La mujer les comentó que momentos antes había encontrado apuñalada a su hermana en la habitación, donde dormía con su hija menor de edad. Al ver a la adolescente herida, la policía convocó de inmediato al personal del SAME para que la asistiera.

Mientras tanto, la adolescente les comentó que se despertó cuando vio a su exnovio, a quien identificó con nombre y apellido, a su lado con un elemento en su mano, el que no pudo distinguir por la oscuridad, para abalanzarse sobre ella y comenzar a apuñalarla.

Sus gritos y los de su sobrina despertaron a los demás moradores de la casa poniendo así en fuga al violento, quien se escapó por la ventana por la que había ingresado.

Seguidamente y con los datos aportados por la adolescente los encargados del procedimiento solicitaron a través del 911 la ubicación del adolescente violento, pero hasta el momento no se logró dar con su paradero.

En cuanto al estado de salud de la jovencita apuñalada, los médicos informaron que las mismas no eran de gravedad por lo que no era necesario su traslado al hospital.

Finalmente el hecho fue puesto en conocimiento de la Unidad Judicial N° 7 y como el autor del hecho es adolescente, se dio intervención a la Fiscalía Penal Juvenil, donde se impartieron las directivas a seguir. Entre ellas, la detección del sindicado.