  • Dólar
  • BNA $1385 ~ $1435
  • BLUE $1395 ~ $1415
  • TURISTA $1800.5 ~ $1800.5

19 C ° ST 19.54 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Adolescente en moto protagonizó protagonizó un violento choque

Un joven de 16 años sufrió heridas tras impactar su motocicleta contra una combi en el departamento Capayán. La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal Juvenil.

8 Marzo de 2026 00.10

Hoy, a las 06:40, se registró un siniestro vial en la localidad de Chumbicha, ubicada en el departamento Capayán, específicamente en la esquina de las calles Catamarca y San Martín. El incidente involucró a una motocicleta Motomel Skua 150 cc., de colores blanco y azul, conducida por un adolescente de 16 años, y a una combi Ford, dominio AF782BV, de color blanco, en la que circulaba Joel Erick Bazán, de 35 años.

Hasta el momento, se desconocen las causas que llevaron a la colisión, las cuales se encuentran bajo investigación. La información oficial indica que las circunstancias exactas del impacto están siendo determinadas por las autoridades competentes.

Atención médica y traslado

A raíz del choque, el adolescente sufrió lesiones que requirieron asistencia médica inmediata. Inicialmente fue atendido por facultativos del nosocomio Zonal "Dr. Roberto Ramón Carro", ubicado en Chumbicha. Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, situado en la Ciudad Capital.

El traslado y la atención médica se realizaron bajo protocolos de urgencia, garantizando la atención especializada del joven para su recuperación.

Intervención policial y pericial

El hecho motivó la rápida intervención de la Comisaría Departamental Chumbicha, cuyos efectivos se hicieron presentes en el lugar del accidente para asegurar la escena y colaborar con las diligencias correspondientes.

De manera complementaria, trabajaron los peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes realizaron las tareas técnicas y de inspección necesarias para documentar la mecánica del siniestro y aportar evidencia precisa a la investigación.

Investigación bajo supervisión judicial

La investigación del accidente quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal Juvenil, responsable de determinar responsabilidades y garantizar que se sigan los procedimientos legales correspondientes dado que uno de los involucrados es un menor de edad.

El caso concentra la atención en varios aspectos clave:

La edad del conductor de la motocicleta, 16 años, que plantea cuestiones legales y de responsabilidad civil.

La identidad y condiciones del otro vehículo involucrado, una combi Ford blanca, dominio AF782BV, conducida por Joel Erick Bazán, 35 años.

La necesidad de peritajes técnicos para esclarecer la dinámica del accidente y las causas que lo provocaron.

La coordinación entre la policía local, los peritos criminalísticos y la Fiscalía Penal Juvenil refleja el protocolo establecido para siniestros viales que involucran a menores, asegurando que se realice una investigación exhaustiva y transparente.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también