Adolescente en moto protagonizó protagonizó un violento choque

Hoy, a las 06:40, se registró un siniestro vial en la localidad de Chumbicha, ubicada en el departamento Capayán, específicamente en la esquina de las calles Catamarca y San Martín. El incidente involucró a una motocicleta Motomel Skua 150 cc., de colores blanco y azul, conducida por un adolescente de 16 años, y a una combi Ford, dominio AF782BV, de color blanco, en la que circulaba Joel Erick Bazán, de 35 años.

Hasta el momento, se desconocen las causas que llevaron a la colisión, las cuales se encuentran bajo investigación. La información oficial indica que las circunstancias exactas del impacto están siendo determinadas por las autoridades competentes.

Atención médica y traslado

A raíz del choque, el adolescente sufrió lesiones que requirieron asistencia médica inmediata. Inicialmente fue atendido por facultativos del nosocomio Zonal "Dr. Roberto Ramón Carro", ubicado en Chumbicha. Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, situado en la Ciudad Capital.

El traslado y la atención médica se realizaron bajo protocolos de urgencia, garantizando la atención especializada del joven para su recuperación.

Intervención policial y pericial

El hecho motivó la rápida intervención de la Comisaría Departamental Chumbicha, cuyos efectivos se hicieron presentes en el lugar del accidente para asegurar la escena y colaborar con las diligencias correspondientes.

De manera complementaria, trabajaron los peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes realizaron las tareas técnicas y de inspección necesarias para documentar la mecánica del siniestro y aportar evidencia precisa a la investigación.

Investigación bajo supervisión judicial

La investigación del accidente quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal Juvenil, responsable de determinar responsabilidades y garantizar que se sigan los procedimientos legales correspondientes dado que uno de los involucrados es un menor de edad.

El caso concentra la atención en varios aspectos clave:

La edad del conductor de la motocicleta, 16 años, que plantea cuestiones legales y de responsabilidad civil.

La identidad y condiciones del otro vehículo involucrado, una combi Ford blanca, dominio AF782BV, conducida por Joel Erick Bazán, 35 años.

La necesidad de peritajes técnicos para esclarecer la dinámica del accidente y las causas que lo provocaron.

La coordinación entre la policía local, los peritos criminalísticos y la Fiscalía Penal Juvenil refleja el protocolo establecido para siniestros viales que involucran a menores, asegurando que se realice una investigación exhaustiva y transparente.