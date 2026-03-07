Catamarca: jugaba un partido solidario, se descompensó y murió durante el traslado

Un trágico episodio generó profunda conmoción en el departamento Santa Rosa, luego de que un hombre falleciera tras descompensarse mientras participaba de un partido de fútbol solidario, según informó Radio Valle Viejo.

El hecho ocurrió en la localidad de Bañado de Ovanta, donde se desarrollaba un encuentro deportivo destinado a recaudar fondos para una persona con problemas de salud.

De acuerdo con la información conocida, tras participar del partido Rolando Ramírez comenzó a sentirse mal y evidenció un fuerte dolor en el pecho. Ante la situación, fue trasladado de inmediato al hospital local para recibir atención médica.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, compatible con un infarto, los profesionales de la salud dispusieron su urgente derivación hacia un centro de mayor complejidad en la ciudad Capital.

Sin embargo, el hombre falleció mientras era trasladado en ambulancia.

Ramírez era oriundo de la localidad de Las Tunas y su fallecimiento generó un profundo dolor en la comunidad del departamento Santa Rosa, donde el hecho causó gran consternación.