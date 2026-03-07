Catamarca: Un joven habría sido apuñalado en Los Morteros y debió ser trasladado a la Capital

Durante la madrugada de este sábado, personal de la Subcomisaría Colonia de Achalco intervino en un hecho ocurrido en la localidad de Los Morteros, donde un joven resultó herido con un arma blanca.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 4:20, los efectivos se constituyeron en el lugar tras tomar conocimiento de la situación. Allí se entrevistaron con un hombre de 33 años, quien manifestó que su sobrino, de apellido Monteros, de 25 años, habría sufrido una herida aparentemente provocada con un arma blanca en el abdomen.

Por causas que aún son materia de investigación, el joven resultó lesionado y debió ser trasladado a un sanatorio privado de la ciudad Capital para recibir atención médica.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.