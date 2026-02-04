Advierten sobre una nueva modalidad de ciberestafa en Catamarca

La División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia, emitió un comunicado para advertir a la población sobre la existencia de una nueva modalidad de ciberestafa que circula principalmente a través de Facebook y WhatsApp.

Según se informó, personas inescrupulosas se contactan desde números desconocidos y no oficiales, suplantando la identidad de la Obra Social de los Empleados Públicos "OSEP Catamarca". Bajo esta maniobra, ofrecen una supuesta credencial digital que promete un 100% de descuento en medicamentos para jubilados. El verdadero objetivo de este engaño es obtener datos personales y financieros de las víctimas mediante técnicas de phishing, para luego concretar distintos tipos de ciberestafas.

Ante esta situación, la División Ciberdelitos brindó una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de delitos. Entre ellas, se destaca la importancia de desconfiar de mensajes o llamadas provenientes de números desconocidos, aun cuando utilicen imágenes o nombres de entidades reconocidas; no interactuar con ofertas de beneficios recibidas por WhatsApp o Facebook; evitar ingresar a enlaces sospechosos; y no compartir información personal o financiera con terceros.

Asimismo, se aconseja verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación dudosa contactando directamente a la entidad involucrada a través de sus canales oficiales, como su aplicación oficial o sus oficinas comerciales. Finalmente, se remarcó la importancia de compartir esta información con familiares y amigos, especialmente con personas mayores, al considerar que la ciberseguridad es una responsabilidad social.

Para realizar consultas o denuncias, la División Ciberdelitos puso a disposición los siguientes canales de contacto: el correo electrónico [email protected] y el teléfono 383-4437523.