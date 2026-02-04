Elpidio Guaraz se entregó tras atrincherarse en su casa

La localidad de Bañado de Ovanta fue escenario de una jornada cargada de dramatismo y tensión institucional cuando el exintendente Ramón Elpidio Guaraz decidió resistir inicialmente la orden de detención emitida por la Justicia provincial.

Según se pudo conocer, el exjefe comunal se habría atrincherado en el interior de su vivienda particular, una acción que generó un estado de alerta inmediata en las autoridades judiciales y de seguridad. Ante la negativa del exmandatario para ponerse a derecho de forma voluntaria, se dispuso de inmediato un fuerte operativo policial en la zona para rodear la propiedad y garantizar el cumplimiento de la ley.

Durante varias horas, el hermetismo y la incertidumbre dominaron el vecindario mientras efectivos de distintas divisiones establecían un perímetro de seguridad estricto. La situación se volvió crítica a medida que pasaba el tiempo, dado que el exfuncionario permanecía en el interior de la casa mientras la fuerza pública aguardaba una resolución que evitara un desenlace violento.

Este escenario de resistencia se produjo en el momento exacto en que la condena en su contra quedó firme, cerrando definitivamente el camino de las apelaciones y habilitando su ingreso efectivo al sistema penitenciario para cumplir la pena impuesta por la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación.

El desenlace y el traslado bajo custodia judicial

Finalmente, tras un prolongado periodo de incertidumbre y ante la magnitud del despliegue de seguridad que rodeaba su domicilio, Elpidio Guaraz se entregó ante los efectivos policiales intervinientes. La detención se concretó en la misma vivienda donde se había refugiado, donde fue reducido por el personal policial y retirado bajo una estricta custodia para evitar incidentes.

El exintendente fue trasladado de inmediato para quedar a disposición directa de la Justicia, culminando así un procedimiento que responde a la ejecución de la condena de nueve años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada.

La situación límite vivida en la vivienda de Guaraz se dio además en un clima social enrarecido por las acciones previas del ahora detenido, quien en los días anteriores había utilizado activamente sus redes sociales para difundir declaraciones polémicas. En dichas publicaciones, el exjefe comunal intentó vincular su situación judicial con supuestas tramas de persecución política, buscando desviar la atención de la gravedad de los hechos por los que fue juzgado y probado.

Con su traslado definitivo bajo custodia, se pone fin a las maniobras de dilación, quedando el exmandatario a cargo del sistema penitenciario para iniciar el cumplimiento efectivo de su sentencia de prisión.