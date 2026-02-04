El abogado de Elpidio Guaraz recurre a la Corte Suprema para frenar la detención

Luego de que la Cámara de Sentencia de lo Criminal de Primera Nominación solicitara la inmediata detención de Elpidio Guaraz, su representante legal, Diego Quinteros Martínez, brindó precisiones sobre la compleja estrategia de la defensa. El letrado confirmó que se encuentra trabajando en la elevación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fundamentando que el proceso judicial aún no ha concluido y que los derechos constitucionales de su cliente deben ser preservados.

Para el abogado Martínez, la situación procesal de su defendido es clara y se ampara en el principio de presunción de inocencia hasta que se agoten las instancias de revisión. Al respecto, el letrado afirmó ante la prensa que "Guaraz en estos momentos no tiene condena firme. Mientras haya una vía o recurso, sigue siendo inocente". Bajo esta premisa técnica, el equipo legal cuestiona la ejecución de la detención antes de que el máximo tribunal del país se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, sosteniendo que "mientras haya una vía, un recurso, un remedio para poder trabajarlo, sigue siendo inocente".

El jurista detalló minuciosamente los pasos técnicos que precedieron al escenario actual, explicando que la jornada previa se notificó a la defensa anterior y que, tras un pedido formal a la Cámara, se lo notificó a él sobre la negativa del recurso federal. Martínez fue enfático al señalar que ese recurso extraordinario no quiere decir que sea la última línea, ya que legalmente sigue el recurso de queja que es la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El abogado manifestó su profundo descontento con la resolución de la Cámara y expresó que lamentan estas decisiones que se toman más allá de que son prácticas. Según su análisis, para que el exjefe comunal quede con condena firme, hace falta la aprobación o negación del recurso de queja en el que se encuentra trabajando la defensa del acusado, lo que mantiene abierta la instancia de apelación y, por ende, la discusión sobre su libertad ambulatoria.

Pedidos de excarcelación y distancia de la polémica política

A pesar de la ofensiva legal en los tribunales superiores, el abogado Martínez admitió entender que la detención de Elpidio Guaraz se haría efectiva durante la jornada de hoy. No obstante, adelantó que las acciones legales no se detendrán y que el plan de trabajo inmediato incluye solicitar la excarcelación y la morigeración de pena ante la negativa con la prisión domiciliaria. El argumento central de la defensa sigue siendo que, mientras que haya una vía en la cual se establezca que no hay una condena firme, es posible esperar una prisión domiciliaria.

Finalmente, el letrado evitó de manera tajante pronunciarse sobre las polémicas declaraciones de su cliente en su cuenta de Facebook, donde Guaraz vinculó su detención con el conocimiento de información sensible sobre el crimen de Juan Carlos Rojas.

Ante la consulta periodística, Martínez fue contundente al declarar que no quiere opinar de eso, que no está al tanto y que se encuentra trabajando exclusivamente en el recurso de la queja, limitando su intervención a los aspectos técnicos del derecho penal y procesal que atañen a la causa de su defendido.