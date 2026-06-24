Agredió a otra mujer con un hierro y terminó detenida

Un nuevo hecho de violencia en el sur de la Capital derivó en la intervención de personal policial y en la posterior aprehensión de una mujer sospechada de haber agredido físicamente a otra. El procedimiento se inició a partir de un requerimiento del SAE-911, que motivó el desplazamiento de motoristas del COEM-Kappa hasta la intersección de la calle Gobernador Ferrary y pasaje Francisco Naranio, donde se reportaba una situación que requería asistencia inmediata.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 30 años de edad, quien manifestó que otra persona del mismo sexo la habría agredido físicamente utilizando un hierro, causándole lesiones. La gravedad de la denuncia expuesta en el lugar llevó a la intervención de personal médico del SAME, que asistió a la mujer lesionada en el sitio del hecho.

De acuerdo con la información suministrada, la secuencia se desarrolló en plena vía pública y exigió una respuesta rápida por parte de las fuerzas de seguridad y del sistema de emergencias. La presencia de los motoristas del COEM-Kappa en el lugar permitió tomar contacto directo con la víctima, conocer su versión de lo sucedido y obtener las características de la presunta agresora, dato que resultó central para el despliegue posterior del operativo.

La denuncia de la víctima y la asistencia médica en el lugar

El primer tramo del procedimiento estuvo marcado por la declaración de la mujer de 30 años, quien sostuvo ante los policías que había sido atacada físicamente por otra mujer. Según expuso, la agresión se habría concretado con un hierro, lo que le provocó lesiones y motivó que debiera recibir asistencia médica en el mismo lugar.

La intervención del SAME se produjo en ese contexto, con el objetivo de brindar atención inmediata a la persona lesionada. Ese dato, además de reforzar la dimensión del episodio denunciado, quedó incorporado como una de las piezas centrales del procedimiento desplegado en el sur capitalino.

Mientras se avanzaba con la asistencia a la mujer herida, el personal policial reunió los datos y características aportadas sobre la persona señalada como autora del hecho. Esa información fue determinante para ampliar el recorrido por la zona y avanzar con la búsqueda de la sospechosa.

La búsqueda y la aprehensión de la agresora

Con los datos obtenidos en el lugar, los motoristas del COEM-Kappa ampliaron de inmediato el recorrido en procura de ubicar a la presunta agresora. El operativo de búsqueda se extendió por el sector y tuvo resultado en la esquina de las calles Santiago del Estero y Obispo Segura, donde los uniformados lograron aprehender a una mujer de apellido Ortiz, de 36 años, sindicada como la presunta autora del hecho.

La aprehensión se concretó poco después de la denuncia formulada por la mujer lesionada y en el marco de un procedimiento que avanzó con rapidez a partir de las características brindadas a los efectivos. La localización de la sospechosa en otra intersección del sector permitió cerrar la primera fase del operativo, que había comenzado con la intervención del SAE-911 y la asistencia a la víctima.

De esta manera, la actuación policial pasó de la recepción de la denuncia y la contención de la mujer lesionada a la búsqueda concreta de la persona señalada, hasta culminar con la aprehensión de Ortiz, de 36 años.

Tras la aprehensión, la mujer fue puesta a disposición de efectivos de la Comisaría Décima, dependencia que intervino por razones de jurisdicción. A partir de allí, el procedimiento continuó bajo la órbita de esa seccional, que a su vez dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Desde la Fiscalía se impartieron las medidas a seguir, en el marco de las actuaciones abiertas a partir de la denuncia por agresión. Ese paso marcó la transición del procedimiento policial en la vía pública hacia la instancia judicial correspondiente, con la participación del organismo encargado de conducir la investigación y definir las medidas procesales inmediatas.