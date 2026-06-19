Agredió a un policía con un nunchaku tras robo y lo detuvieron

Un operativo policial desarrollado en el norte de la ciudad Capital culminó con la aprehensión de un hombre de 31 años, acusado de haber agredido físicamente a un agente de la Policía utilizando un nunchaku. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de avenida Monseñor Sueldo y calle Corazón de María, donde efectivos de la Comisaría Décima Tercera actuaron tras un requerimiento realizado a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

De acuerdo con la información oficial difundida, el sospechoso, identificado por su apellido como Atrib, habría estado involucrado momentos antes en un presunto hecho delictivo cometido en perjuicio de un hombre mayor de edad. La situación derivó en la intervención policial y posteriormente en un episodio de violencia contra uno de los uniformados que participaba del procedimiento.

Como resultado de lo ocurrido, el hombre fue reducido, trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte. Por su parte, el efectivo lesionado debió recibir asistencia médica debido a las heridas sufridas durante la agresión.

El delito denunciado

Según la información oficial, el hombre posteriormente aprehendido habría cometido momentos antes un delito en perjuicio de otra persona. La víctima fue identificada únicamente como un hombre mayor de edad y no trascendieron mayores detalles respecto de las características del hecho investigado.

Sin embargo, la denuncia o situación reportada fue suficiente para motivar la intervención de los efectivos policiales, quienes se constituyeron en el lugar con el objetivo de verificar lo sucedido y adoptar las medidas correspondientes.

La investigación sobre ese episodio continuará bajo la órbita judicial, que deberá determinar las circunstancias precisas del hecho denunciado.

La agresión al agente policial

Uno de los momentos más delicados del procedimiento se produjo cuando el sospechoso advirtió la presencia de los uniformados. De acuerdo con lo informado, el hombre habría reaccionado violentamente y atacó físicamente a uno de los agentes que participaban del operativo.

La agresión fue realizada utilizando un nunchaku, elemento que posteriormente quedó secuestrado por disposición de los efectivos intervinientes. El episodio generó lesiones en el policía, quien debió recibir asistencia por parte de profesionales de la salud luego de finalizado el procedimiento.

La utilización de este elemento durante la agresión fue incorporada a las actuaciones judiciales que se iniciaron tras la aprehensión del sospechoso.

El secuestro del nunchaku

Durante el procedimiento, los efectivos lograron incautar el nunchaku que habría sido utilizado en la agresión contra el agente policial.

El elemento quedó en calidad de secuestro y pasó a formar parte de las evidencias incorporadas a la causa. Su resguardo permitirá que las autoridades judiciales cuenten con un elemento material vinculado directamente al episodio investigado.

La medida forma parte de las actuaciones habituales que se realizan en situaciones donde existen objetos presuntamente utilizados para cometer un delito o una agresión.

Una vez controlada la situación y concretada la aprehensión, el hombre de apellido Atrib, de 31 años, fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Posteriormente quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo encargado de conducir la investigación y determinar las medidas procesales que correspondan.

La intervención judicial permitirá avanzar tanto en el análisis del presunto delito cometido contra el hombre mayor de edad como en la agresión sufrida por el efectivo policial durante el procedimiento.

El estado del policía lesionado

Como consecuencia directa de la agresión, uno de los agentes intervinientes resultó herido. La información oficial señala que el efectivo policial sufrió lesiones y debió ser asistido por profesionales de la salud.

La atención médica permitió evaluar su estado luego del incidente ocurrido durante el operativo. Las lesiones sufridas forman parte de los elementos considerados dentro de las actuaciones iniciadas por la Justicia.