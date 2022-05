Ahorristas exigen la detención del titular de Stratton Sierra

Un grupo de entre quince y veinte ahorristas muchos de ellos movilizados en motocicletas protagonizaron este mediodía una ruidosa manifestación frente al edificio del juzgado Federal de la provincia, sito en calle República casi esquina Junín.

La protesta había iniciado momentos antes en las oficinas de la financiera “Stratton Sierra” de la que manifestaron ser ahorristas a quien le habían dejado de pagar, en algunos de los casos, la renta y los “tenían con vueltas” para devolverles sus capitales.

Luego de manifestarse en las oficinas, los supuestos estafados se trasladaron al Juzgado Federal el que estaba fuertemente custodiado por personal del grupo especial GIR e Infantería quienes se apostaron sobre la vereda del edificio.

En tanto los manifestantes tomaron la vereda contraria y parte de la acera, razón por la que la policía debió interrumpir el tránsito vehicular en la esquina de calle Republica y Maipú.

Algunos de ellos, tenían carteles con los nombres de los titulares de la firma, “Sierra y Veliz” con la leyenda “detención inmediata”.

En dialogo con LA UNIÓN Gabriela, una de las damnificadas, señaló: “solicitamos la detención de Paola Jésica Veliz y José Luis Sierra, que son los propietarios de la financiera, por estafa. No cumplieron con los contratos ni con la devolución del capital. Nos hicieron promesas que nos devolverían el dinero en treinta días pero ya no creemos más en su palabra”.

La mujer recordó que las protestas y manifestaciones en las inmediaciones de la financiera y en las viviendas de los propietarios se vienen sucediendo desde hace varios días y no han obtenido respuestas favorables. Ante esto decidieron dar este paso y reclamar ante la justicia federal.

“Estos son delincuentes y estafadores. No hay otras palabras para definirlos porque aquí hay personas que pusieron toda la plata que tenían y nunca les pagaron”, sentenció Gabriela. “Dicen que no hay plata pero es mentira. Yo mismo puse mi capital el 4 de abril y fue una fuerte cantidad de dinero y al día de hoy no obtenemos respuesta. Ellos en esa fecha seguían recibiendo dinero”, aseguró.

“La justicia tiene que actuar. Ayudarnos”, reclamó la mujer mientras de fondo los otros ahorristas se manifestaban con una batucada.

En cuanto a las denuncias, los ahorristas manifestaron que existen casi medio centenar de denuncias en la Fiscalía Federal.

Cerca de las 13 horas y con total normalidad, los manifestantes levantaron la protesta asegurando que reclamaran hasta ser escuchados por las autoridades.