Ahorristas con el Juez Contreras: "Ya no queremos la domiciliaria para Bacchiani"

Habiendo tomado conocimiento de las últimas declaraciones del juez federal, Miguel Ángel Contreras en relación a la no demostración de la existencia de los fondos en las cuentas de Edgar Bacchiani, ahorristas se hicieron presentes en la sede del juzgado. Tras exigir audiencia con el magistrado, cuatro de ellos fueron recibidos.

Sobre el encuentro, Javier, uno de los damnificados, comentó que el encuentro fue “positivo” y “nos dejó bastante tranquilos de su labor”. Indicó que Contreras les explicó todo lo sucedido en las últimas horas y los detalles de los expedientes, para que ellos de esta manera tuvieran acceso a toda la información. Ahora y, ante las nuevas circunstancias, el ahorrista no dudó en sentenciar: “Estamos cansados. Ya la paciencia se nos agotó para este estafador. Ya no queremos la domiciliaria ni nada. Que se quede en el penal y no salga más”.

En cuanto al dinero dijo: “A nosotros, la verdad que nos hace falta, porque hay gente que la está pasando mal”. Seguidamente Javier se ocupó de manifestar que es parecer de todos los estafados seguir apoyando la gestión de Contreras en todas las medidas que va a seguir instrumentando.