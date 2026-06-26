Alerta por nueva modalidad de ciberestafa en Catamarca: de qué se trata

Desde la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, se informa a la comunidad en general la existencia de una nueva modalidad de ciberestafa que se desarrolla principalmente a través de la red social Facebook, utilizando la plataforma Marketplace como canal de captación de víctimas.

El mecanismo detectado presenta una dinámica estructurada, donde los perpetradores publican anuncios ofreciendo materiales de construcción tales como:

Cemento

Hierro

Chapas

Ladrillos

Otros insumos del rubro

Estos productos son promocionados a precios considerablemente inferiores a los valores habituales del mercado, acompañados de fotografías atractivas y mensajes de supuestos descuentos por tiempo limitado o beneficios por compra en cantidad. Esta estrategia busca generar interés inmediato y acelerar la toma de decisión de las potenciales víctimas.

La construcción de la urgencia como herramienta de manipulación

Una vez establecido el contacto con las personas interesadas, los delincuentes despliegan un segundo componente clave del engaño: la presión psicológica basada en la urgencia.

Según la información oficial, los estafadores suelen argumentar que:

Disponen de poco stock

La oferta finaliza en un tiempo limitado

Este discurso tiene como objetivo generar un sentido de apuro que lleve a concretar la operación sin verificaciones previas. En ese contexto, se solicita el pago total o una seña mediante distintos medios digitales, incluyendo:

Transferencias bancarias

Billeteras virtuales

Depósitos

A cambio, se promete la entrega del material directamente en el domicilio del comprador, una promesa que forma parte del ardid fraudulento.

Identidades falsas, suplantación y documentación apócrifa

Otro elemento relevante de esta modalidad delictiva es el uso de mecanismos destinados a generar confianza artificial en las víctimas. Los responsables suelen operar mediante:

Perfiles falsos en redes sociales

Cuentas recientemente creadas

Suplantación de la identidad de comercios legítimos

Este último punto resulta especialmente crítico, ya que los estafadores replican la imagen o denominación de negocios reales para dar mayor credibilidad a la publicación.

Además, se advierte que los malvivientes pueden incluso realizar compras con documentación apócrifa, ampliando el alcance de las maniobras fraudulentas y complejizando la trazabilidad de las operaciones.

Recomendaciones oficiales de prevención

Desde la unidad operativa, se emiten una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad con el objetivo de reducir el riesgo de caer en este tipo de estafas digitales:

Desconfiar de publicaciones con precios excesivamente bajos o promociones poco creíbles.

o promociones poco creíbles. No realizar pagos por adelantado sin verificar la identidad del vendedor y la existencia real del producto.

Siempre que sea posible, concretar la operación en un lugar seguro o directamente en un comercio habilitado.

Solicitar factura o comprobante de compra y corroborar los datos del vendedor antes de efectuar cualquier pago.

Comparar el precio ofrecido con el valor de mercado; si la diferencia es demasiado grande podría tratarse de una estafa.

Evitar realizar transferencias o depósitos como única garantía de la operación.

No enviar fotografías del DNI, datos bancarios ni información personal innecesaria.

Desconfiar de vendedores que presionan para concretar el pago de manera inmediata.

Guardar capturas de pantalla de la publicación, conversaciones y comprobantes de pago, ya que pueden resultar de utilidad para una eventual denuncia.

Ante cualquier sospecha, abstenerse de realizar la operación.

Canales de contacto y denuncia

Ante cualquier situación sospechosa o para realizar consultas, la comunidad puede comunicarse con la División Ciberdelitos a través de los siguientes canales oficiales: