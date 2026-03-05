Allanamiento por un caso de Grooming: secuestran dispositivos electrónicos en Catamarca

En la mañana de hoy, a las 11:00 horas, se llevó a cabo un registro domiciliario en una vivienda ubicada en la localidad de San Pablo, departamento Capayán, en el marco de una investigación vinculada a un supuesto delito de Grooming.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, quienes desarrollaron previamente tareas propias de su especialidad en el marco de la investigación. Estas actuaciones se realizaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación con competencia en Ciberdelitos, organismo judicial que supervisa la causa y que dispuso las medidas procesales correspondientes.

Los investigadores que participaron del operativo pertenecen al Departamento Investigaciones Judiciales (D-5), una de las áreas especializadas en la investigación de delitos complejos y de carácter tecnológico dentro de la estructura policial.

La intervención se realizó de manera coordinada con otras dependencias policiales y judiciales, lo que permitió concretar el procedimiento en el domicilio señalado dentro de la jurisdicción del departamento Capayán.

Participación de distintas dependencias policiales y judiciales

El operativo no fue llevado adelante únicamente por el personal especializado en delitos informáticos. Para su ejecución se dispuso un trabajo conjunto entre diversas áreas de la Policía y del sistema judicial, con el objetivo de garantizar la correcta instrumentación del procedimiento.

En el lugar participaron:

Efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia

Personal de la Comisaría de Huillapima

Sumariantes de la Unidad Judicial N° 9

Esta articulación permitió materializar el registro domiciliario dispuesto por la autoridad judicial, asegurando tanto el cumplimiento de las medidas investigativas como la preservación de los elementos que podrían resultar de interés para la causa.

El trabajo coordinado entre las distintas áreas forma parte de los protocolos habituales en investigaciones de carácter tecnológico, donde la recolección y resguardo de evidencia digital resulta un aspecto central para el avance del expediente.

Dispositivos electrónicos secuestrados durante el procedimiento

Durante el registro realizado en la vivienda de San Pablo, los investigadores lograron secuestrar distintos elementos tecnológicos que, según se indicó, estarían vinculados con la investigación por el supuesto delito de Grooming.

Entre los dispositivos incautados se encuentran:

Un teléfono celular marca Samsung

Una tarjeta micro SD con capacidad de almacenamiento de 2 GB

Estos elementos fueron considerados potenciales fuentes de información digital relevante, por lo que fueron inmediatamente puestos a disposición de la Justicia interviniente para su análisis y resguardo dentro del proceso judicial.

Intervención de la Fiscalía y continuidad de la investigación

Una vez concretado el procedimiento y efectuado el secuestro de los dispositivos electrónicos, los elementos fueron remitidos a la Justicia, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación con competencia en Ciberdelitos.

Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas a seguir, en el marco del proceso investigativo que busca determinar las circunstancias del supuesto delito de Grooming que motivó el operativo.

La actuación judicial continuará con el análisis de los elementos secuestrados, etapa que permitirá evaluar la información contenida en los dispositivos incautados y establecer su eventual vinculación con la causa.