Detuvieron en Catamarca a un sujeto acusado de acosar sexualmente a una menor

Un operativo policial desarrollado durante la noche del miércoles culminó con la aprehensión de un hombre de 51 años de edad en el sector norte de la capital catamarqueña, luego de una denuncia vinculada a un presunto episodio de acoso contra una menor.

El procedimiento tuvo lugar anoche a las 21:45, cuando efectivos de la Comisaría Séptima fueron alertados mediante un llamado al SAE-911, el sistema de emergencias que coordina intervenciones policiales ante situaciones urgentes. Tras recibir la comunicación, los uniformados se desplazaron hacia inmediaciones del barrio Eva Perón, en el norte de la ciudad.

Ante la gravedad de la situación reportada, los efectivos de la comisaría actuaron de manera conjunta con numerarios del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte), unidad que suele intervenir en procedimientos que requieren una respuesta inmediata o apoyo operativo.

La presencia policial en el lugar derivó en un rápido despliegue que permitió avanzar con las primeras diligencias en el lugar de los hechos.

La acusación: presunto acoso e intento de tocamientos impúdicos

Una vez en el sector señalado, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de un hombre de 51 años, quien fue sindicado por una mujer mayor de edad como el presunto responsable de un grave episodio ocurrido momentos antes.

De acuerdo con lo informado, la mujer manifestó ante los uniformados que el individuo habría acosado a su hija menor de edad y que además habría intentado realizar tocamientos impúdicos hacia la adolescente.

El señalamiento directo de la progenitora fue el elemento que motivó la inmediata intervención policial, dando lugar a la restricción de la libertad del sospechoso mientras se inician las actuaciones judiciales correspondientes.

En este tipo de procedimientos, el accionar policial se orienta a preservar la seguridad de la presunta víctima, asegurar la presencia del acusado ante la justicia y garantizar que el caso sea evaluado por las autoridades judiciales competentes.

Actuaciones judiciales y formalización de la denuncia

Tras la intervención policial y la aprehensión del sospechoso, se activaron los mecanismos judiciales previstos para este tipo de situaciones.

Las autoridades policiales invitaron a la madre de la menor damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente, trámite fundamental para la apertura formal de una causa judicial.

Para ello, se dispuso que la mujer se presentara en la Unidad Judicial N° 7, organismo encargado de recepcionar denuncias y realizar las actuaciones iniciales que posteriormente son remitidas al Ministerio Público Fiscal.

La formalización de la denuncia permitirá que se recojan los testimonios, se documenten los hechos denunciados y se incorporen los elementos necesarios para que la justicia determine las responsabilidades que pudieran corresponder.

Intervención de la Fiscalía de Instrucción

En paralelo, el hombre aprehendido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, autoridad judicial que tomó intervención inmediata en el caso.

Desde esa dependencia del Ministerio Público Fiscal se impartieron las medidas a adoptar, las cuales guían el accionar policial y procesal posterior al procedimiento.

Entre las funciones de la Fiscalía en esta instancia se encuentran:

Evaluar las circunstancias del hecho denunciado.

Ordenar medidas investigativas iniciales.

Determinar la situación procesal del aprehendido.

Coordinar las actuaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Estas decisiones son clave para definir los pasos que seguirá la investigación y para establecer las diligencias necesarias a fin de reunir pruebas y testimonios vinculados al caso.