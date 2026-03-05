Confirman prisión preventiva a acusado de seis hechos delictivos

El Juez de Control de Garantías N°1, Santiago Ahumada Franzini, confirmó la prisión preventiva de Brian Saúl Juárez, imputado por diversos hechos delictivos, entre los que se incluyen lesiones, amenazas, hurto y crueldad animal. La medida fue solicitada por el Fiscal de Instrucción N°6, Facundo Barros Jorrat, quien, en cumplimiento de instrucción de conexidad, dispuso la acumulación de expedientes que se tramitaban en distintas fiscalías con el mismo imputado.

Durante la audiencia, el juez escuchó los fundamentos de ambas partes. El representante del Ministerio Público Fiscal expuso los hechos atribuidos al imputado y sostuvo que se encontraban configurados los presupuestos legales para el dictado de la medida de coerción.

Entre los elementos destacados por el fiscal, se mencionó que Juárez registra una condena previa cumplida en el Servicio Penitenciario por seis años y seis meses, circunstancia que torna inaplicable el artículo 26 del Código Penal y lo ubica en las previsiones del artículo 50, referente a reincidencia. Además, se señaló que el imputado mantiene otros procesos penales en trámite, incluyendo una causa elevada a juicio por la Fiscalía de Instrucción N°4, lo que refuerza, según el fiscal, la improcedencia de medidas menos gravosas.

Historial delictivo y conducta

El historial delictivo de Juárez se remonta al año 2009, y según se constató, fue beneficiado reiteradamente con recuperos de libertad, cauciones y reglas de conducta, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante las fiscalías, medidas que no cumplió. Durante la audiencia, se expusieron distintas resoluciones judiciales y fechas en que se dispusieron estos recuperos de libertad, evidenciando que, pese a las oportunidades otorgadas por el sistema judicial, el imputado volvió a delinquir.

El fiscal también destacó la pericia psiquiátrica incorporada en la causa, la cual indica que el imputado presenta mecanismos de minimización y justificación de su conducta, sin evidencias de arrepentimiento, y rasgos compatibles con personalidades de tipo antisocial, caracterizadas por un patrón persistente de desprecio y vulneración de los derechos de los demás.

Con base en estos elementos, el fiscal sostuvo que las medidas alternativas fueron agotadas y no resultaron eficaces, por lo que solicitó la confirmación de la prisión preventiva para garantizar los fines del proceso, con un plazo de 90 días para completar diligencias pendientes que dependen de organismos auxiliares.

Por su parte, el Defensor Oficial N°3, Miguel Nieva, solicitó la libertad de su asistido. Tras un cuarto intermedio, el magistrado confirmó la prisión preventiva de Juárez por los siguientes delitos:

Lesiones leves (hecho nominado primero) y amenazas simples (hecho nominado segundo) en calidad de autor.

Crueldad animal (hecho nominado tercero) y hurto calificado por escalamiento (hecho nominado cuarto) en calidad de autor.

Robo calificado por escalamiento en grado de tentativa (hecho nominado quinto) en calidad de autor.

Robo simple en grado de tentativa (hecho nominado sexto) en calidad de autor.

Todos los delitos se consideran en concurso real, fijándose un plazo de 90 días conforme a lo solicitado por el fiscal.

Los hechos investigados

La investigación determina que los hechos delictivos ocurrieron entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 en distintos sectores de la ciudad Capital. Entre los episodios más relevantes:

7 de diciembre de 2025: Juárez mantuvo una discusión en una vivienda del barrio Mi Jardín, profiriendo amenazas graves y agrediendo físicamente a una persona, provocándole lesiones que demandaron varios días de curación.

17 de diciembre de 2025: Ingresó a un inmueble tras escalar la reja frontal y acceder por el techo, realizó actos de crueldad contra un perro, provocándole la muerte, y hurtó una bicicleta y otros elementos.

2 de enero de 2026: Accedió a otra vivienda tras escalar un enrejado, inutilizó una cámara de seguridad y dañó sistemas de protección, intentando apoderarse de objetos, incluido un bolso con documentación, elementos personales y municiones, aunque fue interrumpido por terceros y reducido por la policía.

8 de febrero de 2026: Ingresó a un domicilio cortando el suministro eléctrico y tratando de desactivar la alarma, provocando daños en distintos sectores de la vivienda. No pudo consumar el hecho por el funcionamiento del sistema de seguridad.

Todos estos hechos se encuentran actualmente bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción N°6, integrados en un proceso acumulado, con el objetivo de esclarecer la totalidad de la conducta delictiva del imputado y avanzar en las diligencias pendientes.