Violencia en Catamarca: una joven apuñaló a su propio hermano con un bisturí

En la tarde de este jueves, a las 14:00, el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) recibió un llamado que alertaba sobre un incidente de violencia familiar en el barrio Santa Marta. Por este requerimiento, numerarios de las Seccionales Segunda y Novena se constituyeron de manera inmediata en una vivienda ubicada en la manzana "T", donde se desarrollaron los hechos.

Al arribar, los efectivos procedieron a la aprehensión de una joven mujer de apellido Toranzo, de 27 años, quien momentos antes había agredido físicamente a su hermano, de 26 años, utilizando un arma blanca. La acción del personal policial fue clave para evitar la escalada de violencia y garantizar la seguridad tanto de la víctima como de los vecinos del sector.

Asistencia médica y traslado hospitalario

La víctima, el hermano de Toranzo, sufrió lesiones de consideración como consecuencia del ataque. Ante la gravedad del cuadro, facultativos médicos del SAME brindaron atención inmediata en el lugar. Posteriormente, el joven fue trasladado al Hospital San Juan Bautista para recibir tratamiento especializado.

Este episodio evidencia la importancia de la coordinación entre cuerpos de emergencia y servicios médicos en situaciones de violencia intrafamiliar, permitiendo que la atención se brinde con rapidez y efectividad.

Colaboración de unidades especiales

Durante la intervención, se contó con la colaboración de motoristas del COEM-Kappa, quienes apoyaron la operación en el perímetro de la vivienda y facilitaron la seguridad del procedimiento de aprehensión. La presencia de estas unidades permitió un control más eficiente del escenario y redujo riesgos tanto para los oficiales como para los involucrados.

Procedimientos legales y disposición judicial

Tras su aprehensión, la presunta autora del hecho, Toranzo, fue alojada en la Comisaría de la Mujer, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Desde esa instancia judicial se impartieron las medidas a seguir, iniciando así el proceso legal correspondiente para determinar responsabilidades y garantizar la protección de la víctima.

Este procedimiento refleja el protocolo establecido ante hechos de violencia doméstica, en el que la colaboración entre la policía, la Fiscalía y las unidades de asistencia médica se convierte en un factor decisivo para asegurar la justicia y la protección de los afectados.