Secuestraron una moto requerida por la Justicia de La Rioja

Personal de la División Sustracción de Automotores llevó adelante un procedimiento en el barrio Altos de Choya, donde secuestró una motocicleta que registraba un requerimiento judicial emitido por la Justicia de la provincia de La Rioja, en el marco de una causa vinculada al supuesto delito de estafa.

La intervención se concretó luego de que los efectivos realizaran tareas investigativas que los condujeron hasta ese sector. Una vez en el lugar, los policías procedieron a controlar una motocicleta Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos, cuyas características y situación fueron verificadas mediante las tareas propias de la división especializada.

El operativo permitió establecer que el vehículo no se encontraba ajeno a un requerimiento judicial vigente, sino que estaba alcanzado por una medida ordenada por un juzgado riojano. A partir de esa constatación, los efectivos dispusieron que la motocicleta quedara en calidad de secuestro.

La consulta y el requerimiento

Uno de los pasos centrales del procedimiento fue la consulta realizada por los policías en el sistema informático. Después de controlar el rodado y efectuar las verificaciones correspondientes, el personal de la División Sustracción de Automotores logró establecer que la motocicleta registraba un requerimiento judicial ordenado por el Juzgado N.º 1 de la provincia de La Rioja.

La información obtenida durante esa consulta resultó determinante para definir la intervención sobre el vehículo. El rodado, que había sido localizado en el barrio Altos de Choya, quedó sujeto a la medida correspondiente luego de que los efectivos confirmaran la existencia del requerimiento.

El procedimiento se desarrolló a partir de la combinación de las tareas investigativas previas, el control de la motocicleta y la verificación de sus antecedentes en el sistema. De ese modo, el personal policial pudo establecer la situación judicial del vehículo y actuar en consecuencia.

La medida adoptada fue el secuestro de la motocicleta, debido al requerimiento registrado por la autoridad judicial de La Rioja. La información oficial vincula esa disposición con una investigación por el supuesto delito de estafa, sin aportar otros detalles sobre las circunstancias de la causa.

Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte

Tras establecer la existencia del requerimiento judicial y disponer el secuestro de la motocicleta, tomó conocimiento del procedimiento la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

La intervención de esa dependencia quedó consignada en el marco de las actuaciones derivadas del hallazgo del rodado requerido por la Justicia riojana. De esta manera, el procedimiento policial no se limitó al control del vehículo, sino que también incluyó la comunicación a la fiscalía correspondiente.