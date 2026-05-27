Allanamientos en Catamarca: secuestran celulares y documentación en una causa por ciberestafa

En la jornada de hoy, numerarios de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia llevaron adelante una serie de actuaciones judiciales que culminaron en la materialización de dos allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en la localidad de Tapso, departamento El Alto.

Las diligencias se desarrollaron bajo directivas emanadas del Juzgado de Control de Garantías N° 2, autoridad judicial interviniente que dispuso la ejecución de las medidas en el marco de una investigación en curso vinculada a un supuesto delito de ciberestafa.

El procedimiento se enmarca dentro de las acciones habituales de intervención ante hechos presuntamente cometidos mediante el uso de tecnologías de la información, donde la preservación de evidencia digital y documental resulta un componente central para el avance de las investigaciones.

Intervención judicial y alcance de las medidas

Las actuaciones desplegadas por los efectivos policiales se realizaron bajo estricta supervisión judicial, en cumplimiento de las órdenes emitidas por el Juzgado de Control de Garantías N° 2.

En este contexto, los allanamientos constituyen una herramienta procesal destinada a la obtención de elementos que puedan ser considerados relevantes para la causa en investigación. En el caso específico de estos procedimientos, la finalidad estuvo orientada a la búsqueda y aseguramiento de posibles pruebas relacionadas con la presunta ciberestafa.

La intervención de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia responde a su competencia en la investigación de hechos donde se presume la utilización de medios digitales o tecnológicos para la comisión de ilícitos, lo que incluye el análisis de dispositivos electrónicos y documentación asociada.

Elementos secuestrados durante los allanamientos

Como resultado de los procedimientos llevados a cabo en las viviendas de la localidad de Tapso, los efectivos policiales procedieron al secuestro de diversos elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente.

Entre los objetos incautados se detallan los siguientes:

Dos teléfonos celulares : Un dispositivo Motorola G52 Un dispositivo Samsung A06

: Documentación comercial : Dos facturas de la empresa EC-SAPEM , las cuales tendrían relación con el hecho investigado bajo la figura de presunta ciberestafa

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Todo el material recolectado fue debidamente secuestrado por los numerarios intervinientes y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, conforme a las directivas emitidas en el marco del proceso.

El secuestro de teléfonos celulares en este tipo de investigaciones suele estar vinculado a la posibilidad de obtener registros de comunicaciones, aplicaciones o datos que puedan resultar relevantes para reconstruir eventuales maniobras ilícitas. En paralelo, la documentación comercial incautada, en este caso las facturas de la empresa EC-SAPEM, es considerada de interés dentro de la causa en la medida en que podría aportar elementos vinculados a la operatoria investigada.

Investigación en curso por presunta ciberestafa

El expediente judicial continúa su curso bajo la órbita del Juzgado de Control de Garantías N° 2, que interviene en la supervisión de las medidas dispuestas y en la evaluación del material recolectado durante los allanamientos.

La investigación se centra en un supuesto delito de ciberestafa, figura que en este contexto se encuentra bajo análisis a partir de los elementos reunidos por la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia.

En esta etapa, el foco está puesto en el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados y la documentación incautada, los cuales fueron formalmente incorporados al proceso judicial como parte del material probatorio.