Catamarca refuerza controles en toda la provincia por la desaparición de Agostina Vega

La desaparición de Agustina Madeleine Vega, de tan solo 14 años de edad, ocurrida el pasado 24 de mayo del corriente año en la provincia de Córdoba, activó una rápida respuesta institucional en distintas jurisdicciones del país. Tras la puesta en marcha del protocolo "Alerta Sofía", la Jefatura de la Policía de Catamarca dispuso una serie de medidas extraordinarias de prevención y control en todo el territorio provincial, con el objetivo de fortalecer la búsqueda y evitar posibles desplazamientos sin detección.

La decisión fue implementada de manera inmediata y alcanzó tanto al Valle Central como al interior provincial, donde efectivos policiales comenzaron a desarrollar operativos específicos orientados a la identificación de vehículos, personas y movimientos considerados relevantes para la investigación y localización de la adolescente.

Un despliegue coordinado en rutas y puestos camineros

Las tareas operativas están siendo ejecutadas por numerarios de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia, quienes trabajan de forma conjunta con efectivos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Vial de la institución policial.

El operativo contempla una fuerte presencia en los distintos puestos camineros distribuidos en puntos estratégicos de la provincia, donde se intensificaron controles vehiculares y acciones preventivas. La intervención busca reforzar los mecanismos de vigilancia y cooperación ante una situación de extrema sensibilidad, en el marco de una búsqueda que requiere articulación inmediata entre fuerzas de seguridad y organismos provinciales.

Entre las acciones desarrolladas por el personal policial se destacan:

Intensificación de controles vehiculares en rutas provinciales y nacionales.

en rutas provinciales y nacionales. Verificación de documentación e identificación de personas y vehículos.

de personas y vehículos. Acciones preventivas y de difusión vinculadas a la desaparición de la menor.

vinculadas a la desaparición de la menor. Cobertura operativa tanto en el Valle Central como en el interior provincial.

tanto en el Valle Central como en el interior provincial. Trabajo conjunto entre la División Trata de Personas y la Dirección de Seguridad Vial.

El despliegue responde a la necesidad de ampliar el alcance de la búsqueda y fortalecer la capacidad de reacción ante cualquier dato o indicio que pueda resultar útil para dar con el paradero de Agustina Madeleine Vega.

La activación de "Alerta Sofía" y el impacto regional

La activación del protocolo "Alerta Sofía" constituye una herramienta de emergencia destinada a acelerar la búsqueda de menores desaparecidos mediante la difusión inmediata de información y la coordinación interjurisdiccional. En este caso, la desaparición ocurrida en Córdoba derivó en la movilización de fuerzas policiales de otras provincias, entre ellas Catamarca, que adoptó medidas preventivas de alcance integral.

La respuesta de las autoridades provinciales pone de manifiesto la importancia de la cooperación entre organismos de seguridad cuando se trata de casos vinculados a menores de edad. La intervención simultánea de distintas áreas policiales permite ampliar la cobertura territorial y sostener controles permanentes en corredores viales y accesos estratégicos.

El operativo también contempla tareas de difusión de la situación con el objetivo de mantener alerta a la población y promover la colaboración ciudadana. En este tipo de casos, el aporte de información por parte de vecinos, conductores y personas que circulan por rutas y terminales puede resultar determinante para orientar las tareas investigativas.

Pedido urgente de colaboración a la comunidad

Las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato o información relacionada con la desaparición de Agustina Madeleine Vega, se establezca comunicación inmediata con los canales oficiales habilitados para la recepción de denuncias y aportes.

Los contactos informados son los siguientes:

SAE-911

División Trata de Personas de la Policía de la Provincia de Catamarca

Celular: 383 400-8879

Desde la fuerza policial remarcaron la importancia de actuar con rapidez ante cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda y localización de la adolescente.

Mientras continúan los operativos preventivos y de control en distintos puntos de Catamarca, las acciones desplegadas reflejan la dimensión que alcanzó el caso y el nivel de coordinación activado entre fuerzas de seguridad para intentar dar una respuesta efectiva y urgente ante la desaparición de una menor de edad.