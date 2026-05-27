Condenaron a prisión efectiva al "boquetero" que robó en el corralón del diputado Javier Galán

La Justicia avanzó con una rápida resolución en la causa por el robo perpetrado en un corralón propiedad del diputado provincial Javier Galán. El juez de Control de Garantías N°1, Santiago Ahumada Franzzini, condenó este miércoles a Ramón Ponce a la pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallarlo responsable del delito de "robo simple en calidad de coautor". Además, el magistrado lo declaró reincidente por primera vez.

La sentencia fue emitida en el marco de un juicio abreviado, procedimiento que permitió cerrar el proceso judicial luego de que el acusado reconociera expresamente su responsabilidad penal en el hecho investigado.

Un acuerdo entre las partes y el reconocimiento del acusado

La causa estuvo a cargo del fiscal de Instrucción N°9 del Distrito Sur, Jonathan Felsztyna, quien llevó adelante la investigación y promovió el acuerdo alcanzado durante la audiencia judicial.

Según se informó, durante el desarrollo del acto procesal el Ministerio Público Fiscal y el defensor particular del imputado coincidieron tanto en la calificación legal del hecho como en el monto de la pena que debía imponerse. El acuerdo contó también con la conformidad expresa de Ramón Ponce, condición indispensable para la realización del juicio abreviado.

En ese contexto, el juez Santiago Ahumada Franzzini escuchó los fundamentos expuestos por las partes y tomó declaración al imputado, quien reconoció su participación en el robo. Tras analizar los elementos presentados y verificar la legalidad del acuerdo, el magistrado resolvió homologar el procedimiento y dictar la condena en los términos propuestos por la fiscalía y la defensa.

La resolución judicial incluyó además la declaración de reincidencia, circunstancia que agrava la situación procesal del condenado y marca un antecedente penal en su historial.

Traslado al Servicio Penitenciario Provincial

Una vez concluida la audiencia y formalizada la sentencia, Ramón Ponce fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá cumplir la pena de prisión efectiva impuesta por la Justicia.

La decisión judicial cerró así una instancia procesal que avanzó mediante un mecanismo abreviado, evitando la realización de un juicio oral tradicional. El reconocimiento del hecho por parte del acusado resultó determinante para la resolución inmediata del expediente.

El robo en el corralón

De acuerdo con la investigación desarrollada por la fiscalía, el hecho ocurrió el 14 de mayo de 2026, minutos antes de las 6.18 de la mañana, en un corralón situado en la intersección de avenida Los Minerales y avenida Bicentenario.

El comercio pertenece al diputado provincial Javier Galán, y fue escenario de un ingreso ilícito ejecutado mediante una modalidad que evidenció planificación previa.

Según la imputación, Ramón Ponce actuó junto a otro hombre que aún no fue identificado. Ambos habrían logrado ingresar al local comercial tras realizar un boquete en una de las paredes de la ferretería.

Una vez dentro del establecimiento, los acusados se habrían apoderado de distintos elementos y dinero en efectivo. Entre los bienes sustraídos se encontraban:

Herramientas

Dinero en efectivo

Un monto estimado en aproximadamente 85 mil pesos

Tras concretar el robo, ambos hombres se dieron a la fuga utilizando el mismo lugar por el que habían ingresado al comercio.

La calificación legal del hecho

La conducta atribuida a Ramón Ponce fue encuadrada por la fiscalía bajo la figura de "robo simple en calidad de coautor", tipificación que finalmente fue aceptada por todas las partes intervinientes durante el juicio abreviado.

El acuerdo alcanzado permitió que el expediente avanzara sin necesidad de atravesar etapas más extensas del proceso penal. En este caso, tanto la fiscalía como la defensa coincidieron en que la pena de cuatro meses de prisión efectiva resultaba adecuada en función de las características del hecho investigado y de la situación procesal del imputado.

La resolución dictada por el juez Santiago Ahumada Franzzini dejó firme la condena y consolidó el cierre judicial de una causa que tuvo como eje el robo ocurrido en el comercio del legislador provincial Javier Galán.