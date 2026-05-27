Van a juicio los padrinos acusados por abuso sexual contra una beba en Catamarca

La decisión judicial marca el cierre de una etapa clave en una causa de fuerte sensibilidad social e institucional. El fiscal de instrucción N°4, Ricardo Córdoba Andreatta, del Distrito Oeste, resolvió elevar a juicio el expediente tras considerar reunidos los elementos probatorios suficientes para avanzar hacia la instancia oral.

La causa involucra a un hombre y una mujer acusados de delitos contra la integridad sexual de una niña menor de edad y de hechos relacionados con la producción y tenencia de material de explotación sexual infantil. Uno de los aspectos que surge con mayor impacto dentro del expediente es el vínculo de cercanía y confianza existente entre los imputados y la víctima: ambos eran padrinos de la niña.

De acuerdo con lo consignado en la investigación, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa procesal, se encuentra acreditado que durante el mes de octubre de 2024 una niña de apenas un año y ocho meses de edad habría sido víctima de un hecho contra su integridad sexual mientras se encontraba al cuidado de personas pertenecientes a su entorno cercano y de confianza.

El conjunto de pruebas reunidas por la Fiscalía

Para arribar a la resolución de elevación a juicio, la Fiscalía desarrolló una investigación que incluyó numerosas medidas probatorias y periciales. Según se informó, entre los elementos incorporados a la causa se encuentran:

Denuncias

Testimonios

Exámenes médicos

Allanamientos

Pericias psicológicas

Pericias psiquiátricas

Informes forenses

Actuaciones policiales

Análisis de información extraída de dispositivos electrónicos

La incorporación de estos elementos permitió al fiscal sostener la hipótesis acusatoria y avanzar con el cierre de la instrucción. En particular, el análisis de dispositivos electrónicos aparece como una de las piezas relevantes dentro del expediente, en el marco de las acusaciones vinculadas a la producción y tenencia de material de explotación sexual infantil.

Las imputaciones contra el hombre acusado

El hombre fue enviado a juicio con una serie de imputaciones consideradas de extrema gravedad y bajo la figura de concurso real. La acusación comprende:

"Abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda en calidad de autor (hecho nominado primero)"

"Producción de imágenes de abuso sexual infantil calificado por tratarse de una víctima menor de trece años, (hecho nominado segundo) en calidad de coautor"

"Tenencia de material pornográfico de menores de edad calificado por tratarse de víctimas menores de trece años (hecho nominado tercero) en calidad de autor"

La imputación por abuso sexual gravemente ultrajante incorpora además el agravante de la guarda, una circunstancia que la Fiscalía considera configurada por el vínculo y la situación de cuidado en la que se encontraba la niña.

Por otra parte, la acusación por producción de imágenes de abuso sexual infantil se encuentra agravada por tratarse de una víctima menor de trece años. A ello se suma la imputación por tenencia de material pornográfico de menores de edad, también agravada por la edad de las víctimas involucradas.

La acusación contra la mujer imputada

En el caso de la mujer, la elevación a juicio fue dispuesta por el delito de:

"Producción de imágenes de abuso sexual infantil calificado por tratarse de una víctima menor de trece años, (hecho nominado segundo) en calidad de coautor"

La Fiscalía sostuvo esta imputación en función de los elementos incorporados durante la investigación y del análisis integral de las pruebas reunidas a lo largo de la instrucción.

El avance hacia el juicio oral

Con la finalización de la etapa investigativa, la resolución de elevación a juicio fue formalmente notificada a todas las partes intervinientes. De esta manera, la causa avanzará hacia una nueva instancia judicial en la que se debatirán las pruebas y responsabilidades penales de los acusados.

La decisión del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta implica que, a criterio del Ministerio Público Fiscal, se encuentran cumplimentadas las medidas probatorias pertinentes y reunidos los requisitos procesales necesarios para que el expediente sea tratado en juicio oral.

El caso expone la gravedad de los delitos investigados y la complejidad de una causa atravesada por la vulnerabilidad extrema de la víctima, la corta edad de la niña y el vínculo de confianza que existía entre los imputados y el entorno familiar cercano.