Allanamientos por estafa informática en Catamarca: dos arrestados y dispositivos secuestrados

A las 10:00 de la mañana de hoy, efectivos de la División Ciberdelitos, dependientes del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, llevaron a cabo allanamientos en el marco de una causa por el supuesto delito de defraudación informática.

Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Control de Garantías N° 3 y solicitadas por la Fiscalía de Instrucción N° 7. Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en la calle N° 57 del Complejo Habitacional Valle Chico y en la intersección de las avenidas Misiones y Gobernador Ramón Correa. En los operativos también participaron sumariantes de la Unidad Judicial N° 2 y peritos de la Dirección General de Criminalística.

Durante los allanamientos, el personal interviniente secuestró dos teléfonos celulares —marcas Motorola y Samsung—, una tarjeta SIM, una tarjeta Micro SD Kingston de 8 GB de almacenamiento, una tarjeta ICCID y una tarjeta de memoria SanDisk de 4 GB. Los elementos incautados estarían vinculados a la investigación en curso.

Asimismo, los uniformados procedieron al arresto en averiguación del hecho de una mujer de apellido Heredia (44) y de un hombre de apellido Ramos (47), quienes fueron alojados en dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia interviniente.