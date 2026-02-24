Golpe al narcotráfico en Catamarca: secuestran más de 11 kilos de marihuana en un operativo

En la noche de ayer, a las 22:30, efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaban adelante un operativo de control vehicular en el Puesto Caminero El Portezuelo, emplazado sobre la ruta nacional N° 38, en la localidad de Santa Rosa, Departamento Valle Viejo.

El procedimiento se desarrollaba en el marco de tareas preventivas y controles de rutina orientados a la detección de posibles infracciones y delitos vinculados al narcotráfico. En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que había partido desde la provincia de Tucumán y tenía como destino final la provincia de Mendoza.

La fiscalización del micro se realizó con el acompañamiento de efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de la Institución, consolidando un despliegue coordinado entre áreas especializadas de la fuerza provincial.

La intervención clave de la "can Kira"

Durante la inspección del rodado, la participación de la "can Kira" resultó determinante. El animal adiestrado efectuó una marcación activa sobre dos bolsos ubicados en la bodega del colectivo y sobre una mochila situada en la parte superior del micro.

Los elementos señalados serían propiedad de una mujer de 45 años de edad, quien viajaba como pasajera en la unidad de transporte. La reacción del can constituyó el punto de partida para profundizar la requisa, en el marco de las facultades legales previstas para este tipo de procedimientos.

Al proceder a la apertura de los equipajes, los efectivos constataron la presencia de paquetes compactados que contenían una sustancia herbácea. Ante la presunción de estar frente a un estupefaciente, se realizó la correspondiente prueba de campo, herramienta técnica habitual en este tipo de intervenciones.

El resultado fue concluyente: la sustancia analizada correspondía a 11,180 Kg. de Marihuana.

Detalles del procedimiento

El operativo permitió establecer con precisión los siguientes puntos:

Cantidad incautada: 11,180 Kg. de Marihuana.

Modalidad de ocultamiento: paquetes compactados distribuidos en dos bolsos y una mochila.

Ubicación de los elementos: bodega y parte superior del colectivo.

Origen y destino del transporte: Tucumán - Mendoza.

Intervención judicial: Juzgado Federal.

La droga quedó en calidad de secuestro, a disposición del Juzgado Federal, autoridad que tomó inmediata intervención en el caso.

Disposición judicial y detención

Una vez finalizado el procedimiento en el puesto caminero, se dio intervención a la Justicia Federal competente. Desde el organismo judicial interviniente se dispuso que la mujer involucrada sea alojada en una dependencia policial de la Capital en calidad de detenida, mientras se labran las actuaciones correspondientes.

La medida implicó su traslado bajo custodia policial y el inicio de las diligencias procesales que establece la normativa vigente en materia de estupefacientes.

Control territorial y articulación institucional

El operativo desarrollado en el Puesto Caminero El Portezuelo pone de relieve la importancia estratégica de los controles vehiculares en rutas nacionales, particularmente en corredores que conectan distintas provincias. En este caso, la ruta nacional N° 38, a la altura de Santa Rosa, Departamento Valle Viejo, se constituyó en el escenario de una intervención que permitió interceptar una significativa cantidad de marihuana en tránsito.

La actuación conjunta de la División Canes Antinarcóticos, la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia y la Dirección de Seguridad Vial de la Institución evidenció un esquema coordinado que combina:

Controles vehiculares sistemáticos.

Apoyo de unidades especializadas.

Intervención de canes entrenados para la detección de estupefacientes.

Acción judicial inmediata.

La marcación activa de la "can Kira" fue el elemento técnico que permitió orientar la inspección hacia los equipajes específicos, evitando generalizaciones y focalizando el procedimiento en indicios concretos.