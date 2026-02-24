Maniobras peligrosas y fuga en Catamarca: tres adolescentes y un Joven demorados

En la madrugada de hoy, a las 02:20, numerarios de la Seccional de San Antonio realizaban recorridos preventivos en el barrio Vista Larga, en esa localidad del Departamento Fray Mamerto Esquiú, cuando advirtieron una situación que alteró la calma habitual de la zona.

Mientras cumplían con las tareas de patrullaje destinadas a la prevención del delito y el control vehicular, los efectivos observaron a un grupo de motociclistas que circulaban realizando maniobras peligrosas. La conducta imprudente de los conductores no solo constituía una infracción, sino que además representaba un riesgo potencial tanto para ellos mismos como para terceros.

Al notar la presencia de las unidades móviles policiales, los motociclistas se habrían dado a la fuga, haciendo caso omiso a la voz de alto impartida por el personal interviniente. La secuencia se desarrolló en cuestión de minutos y dio paso a un procedimiento que demandó rapidez y coordinación.

Ingreso a un domicilio y autorización de la propietaria

En el marco de la huida, los efectivos observaron que tres de los motociclistas ingresaron a un domicilio de la zona. Ante esta situación, y en atención a la urgencia del caso, los uniformados actuaron de inmediato.

El ingreso al inmueble se realizó con la autorización de la propietaria, una mujer de 49 años de edad, quien permitió el acceso del personal policial. Este dato resulta central en el desarrollo del procedimiento, ya que habilitó la intervención dentro del domicilio en el que se habían refugiado los jóvenes.

Una vez dentro de la vivienda, el personal procedió a:

Demorar a tres adolescentes, dos de 16 años y el restante de 17 años de edad.

Aprehender a un joven de apellido Ortega (23).

Secuestrar tres motocicletas en las que circulaban.

El accionar fue ejecutado en el mismo escenario donde instantes antes los involucrados habían intentado eludir el control policial.

Intervención de la Fiscalía Penal Juvenil

Finalizadas las actuaciones en el lugar, las personas involucradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, organismo desde donde se impartieron las directivas a seguir en el marco de la investigación.

La intervención de esta fiscalía resulta clave debido a la participación de adolescentes en el hecho. Desde ese ámbito judicial se determinarán las medidas procesales pertinentes y el curso de las actuaciones.

Asimismo, se invitó a la damnificada a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 11, instancia formal necesaria para la continuidad del proceso y la eventual determinación de responsabilidades.