Motochorro detenido tras un intento de arrebato en Catamarca

En la madrugada de hoy, a las 02:35, numerarios de la Comisaría de Sumalao desplegaron un procedimiento en la calle Manuel Soria S/N° de esa localidad, en el departamento Valle Viejo, en el marco de una colaboración solicitada por sus pares de la Seccional de San Isidro.

La intervención policial culminó con la aprehensión de un joven de apellido Córdoba, de 28 años, quien fue sindicado como el presunto autor —junto a otro sujeto— de haber intentado sustraer un teléfono celular a una mujer de 44 años. El segundo implicado logró darse a la fuga a bordo de una motocicleta antes de ser alcanzado por el operativo.

La actuación conjunta entre ambas dependencias permitió una rápida respuesta en el lugar señalado, en una franja horaria particularmente sensible por la escasa circulación de personas y la menor actividad en la vía pública.

El hecho denunciado

De acuerdo con la información oficial, el joven aprehendido fue señalado como presunto autor del intento de sustracción de un teléfono celular perteneciente a una mujer de 44 años de edad. El episodio se habría producido en la mencionada arteria de la localidad de Sumalao.

La víctima fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 10, instancia clave para el avance del proceso judicial y la formalización de la acusación. Este paso resulta fundamental para que la investigación continúe bajo los carriles legales previstos y permita determinar responsabilidades.

El señalamiento contra Córdoba no fue individual, sino que incluyó a otro sujeto que habría participado en el intento de arrebato y que, según se informó, logró huir del lugar a bordo de una motocicleta. La fuga del segundo implicado abre una nueva línea de trabajo para las autoridades, orientada a su identificación y localización.

Incautación de elementos y traslado

Como parte del procedimiento, los efectivos policiales incautaron un casco protector que el joven tenía en su poder al momento de la aprehensión. Este elemento quedó bajo resguardo en el marco de la causa, pudiendo constituir un objeto de interés para la investigación.

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que deberá evaluar las medidas a seguir en el marco del expediente.