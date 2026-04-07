Allanamientos simultáneos en Catamarca: recuperan electrodomésticos y mercadería

En la jornada de hoy, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, con la colaboración de personal de calle de la Seccional Segunda, llevaron adelante un operativo clave en el marco de una causa por un hecho delictivo perpetrado en un local comercial de la Capital. El comercio, según la información disponible, sería propiedad de un hombre de 67 años de edad, quien resultó damnificado por el ilícito.

El accionar policial se produjo luego de tomar conocimiento del episodio, lo que activó de inmediato los mecanismos investigativos correspondientes. Bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 1, los uniformados avanzaron en la recolección de datos que permitieron orientar las medidas hacia puntos específicos de interés para la causa.

Allanamientos en calle 1° de Mayo

Como resultado de las tareas investigativas, los efectivos se constituyeron en dos viviendas ubicadas en la calle 1° de Mayo al 1.800, donde se llevaron a cabo dos registros domiciliarios. Estos procedimientos fueron autorizados y supervisados en el marco de la investigación judicial en curso, con el objetivo de recuperar elementos sustraídos y obtener pruebas relevantes.

Los allanamientos se desarrollaron de manera simultánea y con la participación coordinada de las distintas áreas policiales intervinientes. La metodología aplicada permitió una intervención eficaz en ambos inmuebles, optimizando los tiempos operativos y garantizando el resguardo de posibles evidencias.

Elementos recuperados y secuestrados

Durante los registros, los investigadores lograron recuperar una importante cantidad de bienes que estarían vinculados al hecho delictivo denunciado. Entre los elementos secuestrados se destacan:

Un televisor Noblex de color negro

Un microondas de color blanco

Varios fardos de gaseosas y cervezas

Mercadería en general

Productos cárnicos

Todos estos elementos quedaron en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia interviniente.

Asimismo, durante el procedimiento también se incautó un televisor JVC de 32 pulgadas, de color negro, el cual, según se indicó, sería producto de otro ilícito. Este hallazgo amplía el alcance de la investigación y sugiere la posible vinculación de los involucrados con otros hechos delictivos.

Intervención judicial y continuidad de la causa

Tras el secuestro de los elementos, se puso en conocimiento de la situación a la Justicia Penal interviniente, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar en el marco de la causa. Estas disposiciones incluyen tanto el resguardo de los bienes recuperados como la profundización de las líneas investigativas abiertas a partir de los nuevos indicios.

La intervención judicial resulta clave para determinar responsabilidades, establecer la procedencia exacta de los objetos secuestrados y avanzar en la identificación de posibles autores o partícipes del hecho.