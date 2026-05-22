"Justicia en las Escuelas: Juicio por Jurado" fortalece la educación cívica en Catamarca

Este viernes en Tinogasta se llevó a cabo un evento de relevancia provincial centrado en la implementación del programa "Justicia en las Escuelas, Juicio por Jurado". Entre los participantes estuvieron la Ministra de la Corte de Justicia, Dra. Rita Verónica Saldaño, y la Dra. Maria Fernanda Rosales, quienes participaron de manera virtual. Asimismo, asistieron presencialmente el Intendente Ernesto Andrada, la senadora Pamela Lopez, el supervisor Lic. Miguel Trejo, funcionarios municipales, magistrados, empleados judiciales y docentes de la región.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la Dra. Rita Saldaño, quien además de ejercer como Ministra coordinadora del programa, ofreció palabras de bienvenida e introducción al proyecto. A continuación, la Dra. Rosales y magistrados y funcionarios vinculados a los juicios por jurados realizaron disertaciones sobre la importancia del sistema y su implementación educativa.

Coordinación entre Poder Judicial y Ministerio de Educación

Durante su intervención, la Dra. Saldaño destacó la colaboración entre la Corte de Justicia y el Ministerio de Educación, enfatizando que el programa se desarrolla bajo resolución ministerial. Esta alianza institucional permite garantizar que los contenidos se adapten a los objetivos pedagógicos y legales, asegurando la rigurosidad técnica y el cumplimiento de estándares educativos y judiciales.

De manera complementaria, la Dra. Fernanda Rosales Andreotti, conectada de manera remota, subrayó la relevancia del sistema de juicio por jurados en la provincia, reforzando la noción de que la participación ciudadana es un pilar de la transparencia y legitimidad judicial.

Formación cívica y educación secundaria

El programa tiene como propósito fortalecer la formación cívica de los docentes, promoviendo los valores democráticos, el acceso a la justicia y la participación ciudadana. Actualmente, se implementa en el departamento Belén, con contenidos que ya forman parte de la currícula obligatoria de los últimos años del nivel secundario.

Entre los objetivos educativos se destacan:

Acercar a los estudiantes al conocimiento del sistema judicial , sus principios y funcionamiento.

, sus principios y funcionamiento. Promover la comprensión del rol de la ciudadanía en los procesos judiciales, especialmente en los juicios por jurados.

en los procesos judiciales, especialmente en los juicios por jurados. Fomentar la reflexión crítica sobre la justicia, la responsabilidad y la toma de decisiones dentro del marco legal.

El enfoque pedagógico combina teoría y práctica, ofreciendo a los alumnos una experiencia vivencial.