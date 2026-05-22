Catamarca frente al tránsito aéreo irregular: seguridad, coordinación y desafíos geográficos

La provincia de Catamarca formó parte de la I Reunión Interprovincial del Consejo de Seguridad Interior, celebrada en la ciudad de Tucumán. La cita fue encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y reunió a gobernadores, ministros y secretarios de Seguridad de la región. Por Catamarca participaron el secretario de Seguridad, Gastón Venturini, y el subjefe de Policía, Crio Gral Omar Seiler, reforzando la representación provincial en un espacio estratégico de coordinación.

El tema central de la agenda fue el Tránsito Aéreo Irregular (TAI), un fenómeno complejo vinculado a la incidencia de vuelos narcos en la región. Las autoridades nacionales expusieron sobre los alcances del Programa Colibrí, una iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) financiada por la Unión Europea, destinada a combatir el transporte de cocaína en avionetas clandestinas y vuelos no comerciales.

El TAI no es un problema abstracto: se trata del uso del espacio aéreo por aeronaves que operan fuera de las normas de control, incluyendo:

Vuelos no declarados

Ausencia de plan de vuelo

Transpondedor apagado

Vuelos a baja altura

Descargas en campos abiertos

Aterrizajes en pistas habilitadas no registradas o improvisadas

Características territoriales y su impacto en la seguridad

El secretario de Seguridad de Catamarca destacó que la provincia presenta características territoriales que requieren atención especial. Explicó que el territorio está atravesado por corredores viales nacionales y provinciales que conectan el NOA con el centro del país, la región de Cuyo y pasos internacionales hacia Chile. Además, se registra un movimiento creciente de personas, cargas y servicios vinculado a:

Minería

Comercio

Turismo

Actividad productiva

Estas condiciones convierten a Catamarca en un territorio atractivo para estructuras criminales, tanto como punto de tránsito, apoyo logístico o acopio, aprovechando zonas extensas, poco pobladas y de difícil control permanente.

El funcionario detalló que la provincia combina departamentos de gran extensión, zonas de prepuna, llanos áridos, caminos vecinales, salares secos, áreas rurales aisladas y sectores montañosos. Algunas de estas condiciones permiten aterrizajes en lugares no registrados o dificultan la detección y la respuesta rápida ante alertas, ya que:

La geografía montañosa genera dificultades de cobertura y obstáculos de acceso terrestre

Una patrulla puede demorar dos a tres horas o más en llegar a determinados parajes

en llegar a determinados parajes Existen zonas sin señal de telefonía celular y baja cobertura de radiofrecuencia

El rol estratégico del SAE 911

El Sistema de Atención de Emergencia (SAE 911) se destacó como herramienta principal de coordinación y respuesta ante emergencias. Entre sus capacidades, se encuentran:

Recepción centralizada

Despacho de móviles

Monitoreo urbano

Geolocalización parcial de móviles policiales

Vigilancia aérea inicial mediante drones

No obstante, Venturini subrayó la necesidad de expandir estas capacidades hacia el interior profundo y zonas rurales, ya que el desafío no es solo detectar una aeronave, sino conectar la alerta con una respuesta operativa real, segura y coordinada. En este contexto, priorizó la implementación de protocolos de actuación frente a:

Vuelos a baja altura

Hallazgo de pistas improvisadas

Movimientos nocturnos inusuales

Acopio injustificado de combustible en zonas alejadas

Estos indicadores permiten orientar prevención, capacitación del personal, patrullaje y recepción de denuncias.

Una estrategia basada en cinco ejes

Venturini propuso una agenda regional concreta basada en cinco ejes:

Protocolos comunes de actuación frente a alertas TAI Enlaces operativos permanentes entre fuerzas federales, provincias y centros de monitoreo Capacitación conjunta en detección, preservación de evidencia, comunicación de alertas y judicialización Fortalecimiento tecnológico, incluyendo: Mayor cobertura de comunicaciones

Enlaces satelitales para patrullas

Drones y cámaras térmicas

Sensores rurales

Georreferenciación

Sistemas de lectura de patentes en puntos estratégicos Operaciones conjuntas adaptadas a la realidad del NOA, ajustando experiencias regionales a la fisonomía propia de Catamarca

En términos operativos, la policía de la provincia realizó, entre mayo de 2025 y mayo de 2026:

570 procedimientos

200 allanamientos

254 kilos de marihuana incautados

Además, por decisión del Gobernador, Catamarca contará con 1.000 cámaras en la ciudad de San Fernando del Valle, consolidando la ciudad como una de las más monitoreadas de la región.

Hacia una política regional permanente

Catamarca dejó claro durante el encuentro que su objetivo es fortalecer capacidades, ordenar protocolos, mejorar la coordinación y trabajar junto a Nación y provincias del NOA. La estrategia busca que la prevención del TAI deje de depender de esfuerzos aislados y se transforme en una política regional sostenida y efectiva, que integre tecnología, capacitación, coordinación y aprovechamiento estratégico del territorio.