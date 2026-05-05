Allanamientos simultáneos en Catamarca: recuperan elementos robados

Conforme a denuncias penales radicadas en las Unidades Judiciales N° 5 y N° 8, personas mayores de edad manifestaron haber sido presuntas víctimas de ilícitos, lo que dio inicio a actuaciones formales en el ámbito judicial correspondiente.

Estas presentaciones activaron los mecanismos de investigación previstos, generando la intervención de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, en articulación directa con sumariantes de los Precintos Judiciales mencionados. La naturaleza de las denuncias, según surge del expediente, involucraba la posible comisión de hechos delictivos que motivaron la necesidad de avanzar con medidas de mayor profundidad investigativa, particularmente la realización de registros domiciliarios.

El abordaje del caso se estructuró bajo la coordinación de las áreas judiciales intervinientes, en el marco de un procedimiento que buscó preservar la cadena de legalidad y garantizar la recolección de elementos de interés para la causa.

Allanamientos en dos puntos de la ciudad

En cumplimiento de las directivas impartidas, los efectivos policiales materializaron registros domiciliarios en dos inmuebles ubicados en distintos sectores de la ciudad.

El primero de ellos se llevó a cabo en inmediaciones de la esquina de la avenida Dr. Deodoro Maza y calle Santa Cruz, una zona de circulación urbana donde se ejecutó la medida con la debida supervisión judicial. El segundo inmueble intervenido se encuentra en el barrio 50 Viviendas Norte, otro punto identificado en el marco de la investigación en curso.

Ambos procedimientos se desarrollaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno, organismo que dispuso las medidas necesarias para avanzar en la búsqueda de elementos vinculados a los hechos denunciados.

La coordinación entre la fuerza policial y los sumariantes de los Precintos Judiciales resultó clave para la ejecución simultánea de los allanamientos, lo que permitió actuar de manera ordenada y evitar la dispersión de posibles evidencias.

Elementos recuperados e incautados durante el procedimiento

Como resultado de los registros domiciliarios, los investigadores lograron el recupero y secuestro de distintos elementos considerados de interés para la causa.

Entre los bienes identificados se encuentra:

Una bicicleta marca SLP, rodado N° 29 , la cual quedó en calidad de secuestro judicial.

, la cual quedó en calidad de secuestro judicial. Una motocicleta Motomel Blitz 110 cc. , también incautada durante el procedimiento.

, también incautada durante el procedimiento. Prendas de vestir, que habrían sido utilizadas al momento de cometer uno de los hechos denunciados, según la hipótesis investigativa en curso.

Estos elementos fueron debidamente puestos a disposición de la Justicia interviniente, conforme a las formalidades legales vigentes, quedando bajo resguardo para su análisis y eventual incorporación al expediente judicial.

Intervención judicial y continuidad de la investigación

La actuación conjunta entre la Policía de la Provincia, los sumariantes judiciales y la Fiscalía de Instrucción en turno evidencia un esquema de trabajo articulado orientado a la reconstrucción de los hechos denunciados.

En este contexto, la investigación continúa su curso con el análisis de los elementos secuestrados y la evaluación de las pruebas reunidas en los distintos procedimientos. La intervención de las Unidades Judiciales N° 5 y N° 8 resulta central en la tramitación de las denuncias iniciales que dieron origen a las medidas ejecutadas.