Alumnas de una escuela céntrica denunciaron a un profesor de geografía por abuso sexual

En las últimas horas se conoció que el fiscal en turno, Dr. Sebastian Pelisari, se encuentra abocado a la investigación que tiene como sospechoso a un profesor y como supuestas víctimas a varias de sus alumnas, en supuestos delitos contra la integridad sexual.

Fuentes judiciales consultadas informaron que el hecho salió a las luz en las últimas horas, cuando los progenitores de estudiantes menores de edad se presentaron ante la justicia y denunciaron al profesor. El hecho de supuesto abuso sexual fue también informado por los padres de las víctimas a los directivos de la escuela Clara J. Armstrong, donde habrían ocurrido los hechos.

Según trascendió de la parte administrativa, en la jornada de ayer los directivos del establecimiento escolar que funciona en pleno microcentro de la ciudad capital realizaron una reunión con los padres de las alumnas, a quienes les habrían indicado que el docente, quien enseñaba la materia de geografía, habría sido removido de su cargo.

En la parte penal, en tanto, se supo que durante toda la jornada de ayer fueron numerosas las denuncias que se radicaron en contra del docente acusado, quien solo será identificado con sus iniciales, J.A., hasta tanto la justicia determine cuál será la situación procesal de este.

En cuanto al contenido de estas, trascendió que las alumnas víctimas habrían hecho mención a un trato inadecuado del profesor para con ellas, habiendo en algunas oportunidades realizado tocamientos impúdicos. Los investigadores no descartan que en las próximas horas pudieran sumarse más denuncias en contra del profesor, quien por el momento continúa en libertad, aun cuando no se descarta que dicha situación podría modificarse o no, en las próximas horas.