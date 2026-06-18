Amenazó a policías con un cuchillo durante un procedimiento: lo detuvieron

Un operativo de prevención realizado por efectivos de la Comisaría Décima culminó con la aprehensión de un joven de 28 años y el secuestro de un arma blanca, luego de un episodio registrado en el sector sur de la Capital.

El procedimiento tuvo lugar mientras numerarios de la dependencia policial desarrollaban recorridos preventivos en el marco de las tareas habituales de control y vigilancia que se llevan adelante en distintos puntos de la ciudad.

Según la información suministrada, los efectivos se encontraban patrullando la zona de la intersección de la calle Formosa y la avenida Mardoqueo Molina, cuando observaron a un sujeto al que intentaron identificar en cumplimiento de sus funciones. Lo que inicialmente se presentaba como una identificación de rutina derivó en una situación que requirió la inmediata intervención de los uniformados.

El intento de huida y la amenaza

De acuerdo con los datos aportados por las autoridades, al notar la presencia del personal policial el sujeto habría intentado darse a la fuga. Sin embargo, la maniobra no logró concretarse debido al rápido accionar de los efectivos que participaban del procedimiento preventivo.

La situación generó una intervención directa de los uniformados, quienes continuaron con el procedimiento para controlar al individuo y esclarecer las circunstancias del hecho. Según se indicó, tras no lograr escapar del lugar, el sujeto protagonizó una conducta que agravó la situación y motivó la posterior aprehensión.

Las fuentes oficiales señalaron que el hombre habría amenazado a los efectivos intervinientes mientras exhibía un arma blanca. El elemento utilizado en el episodio fue identificado como un cuchillo tipo tramontina, que el sospechoso habría esgrimido durante el procedimiento.

La presencia del arma obligó a los policías a adoptar las medidas de seguridad correspondientes para controlar la situación y evitar que se produjeran mayores incidentes.

Aprehensión y traslado

Luego de controlar la situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho. De acuerdo con la información oficial, se trata de un joven de apellido Contreras, de 28 años de edad, quien fue trasladado desde el lugar del procedimiento hacia la dependencia policial.

Tras su aprehensión, el sospechoso quedó alojado en la sede policial mientras avanzan las actuaciones judiciales derivadas del episodio ocurrido durante el operativo preventivo.

Una vez concretada la aprehensión y el secuestro del cuchillo, se dio intervención a las autoridades judiciales competentes. El joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo encargado de impartir las directivas correspondientes en relación con el hecho investigado.}