Amplio operativo en Catamarca: controles, detenciones y secuestro de motocicletas

Un operativo integral de seguridad fue llevado a cabo en la zona norte de la Capital, en el marco de acciones preventivas destinadas a fortalecer la presencia policial y reforzar los controles en distintos barrios del Valle Central.

El procedimiento fue ejecutado por numerarios de la Seccional Séptima, quienes contaron con el apoyo de diversas áreas especializadas de la fuerza, conformando un dispositivo de control y prevención que incluyó patrullajes, controles vehiculares y tareas de identificación de personas.

La intervención se desarrolló mediante recorridos preventivos tanto a pie como en unidades móviles, lo que permitió cubrir distintos sectores de la jurisdicción con el objetivo de detectar infracciones, prevenir delitos y reforzar el vínculo con los vecinos. El operativo formó parte de las acciones que la Policía implementa de manera periódica para incrementar la presencia institucional en los barrios y generar entornos más seguros para la comunidad.

Participación de unidades especiales

El despliegue contó con la intervención coordinada de diversas divisiones y direcciones de la Policía, que trabajaron de forma conjunta en tareas de control y prevención.

Entre las unidades que participaron del operativo se encuentran:

División Infantería

División Drones

División Investigaciones Judiciales

Dirección de Inteligencia Criminal

Dirección Drogas Peligrosas

Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa)

Grupos de Acción Operativa (GAO)

Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR)

Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte)

La articulación de estas unidades permitió desarrollar un operativo de gran alcance que combinó tecnología, presencia territorial y unidades motorizadas especializadas, ampliando la capacidad de control y vigilancia en la zona.

Las tareas incluyeron controles vehiculares, identificación de personas y patrullajes preventivos, herramientas habituales utilizadas por las fuerzas de seguridad para detectar irregularidades y prevenir hechos delictivos.

Aprehensiones y arrestos durante el procedimiento

Durante el desarrollo del operativo, los efectivos policiales llevaron adelante distintas intervenciones que derivaron en aprehensiones y arrestos por diversos ilícitos e infracciones. Según se informó, los resultados del procedimiento incluyeron:

Aprehensión de tres (03) sujetos por diferentes ilícitos.

Arresto de treinta y cinco (35) personas mayores de edad, quienes habrían infringido lo establecido en el Código de Faltas de la Provincia.

Demora de cuatro (04) adolescentes durante el desarrollo de los controles.

Estas actuaciones se realizaron en el marco de los procedimientos habituales que la Policía aplica cuando detecta conductas que contravienen las normas vigentes o presuntos hechos ilícitos. Las personas involucradas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Secuestro de motocicletas

Además de las intervenciones vinculadas con la identificación de personas, el operativo incluyó controles vehiculares que permitieron detectar infracciones relacionadas con la circulación de motocicletas. Como resultado de estas tareas, los efectivos procedieron al secuestro de tres (03) motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Los rodados fueron incautados debido a que sus conductores habrían infringido lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia.

Estas medidas forman parte de los controles que se realizan para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad vial.

Las autoridades destacaron que estos procedimientos forman parte de operativos integrales que se desarrollan en diferentes sectores del Valle Central, con la participación de múltiples unidades de la fuerza.

El trabajo coordinado entre distintas divisiones permite abordar la seguridad desde una perspectiva integral, combinando controles preventivos, vigilancia territorial y acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.