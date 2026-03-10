Atrapan a un hombre tras robar elementos de un vehículo en Catamarca

En la tarde de hoy, a las 14:40, personal policial de la Comisaría Décima llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre de 38 años, luego de ser sorprendido presuntamente sustrayendo elementos desde el interior de un vehículo estacionado.

El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos por calle Vicario Segura, específicamente entre La Rioja y avenida Güemes, en la zona sur de la Capital catamarqueña. Estas tareas forman parte de los patrullajes habituales que el personal policial despliega en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la presencia policial en la vía pública.

Fue en ese contexto cuando los uniformados habrían advertido una situación sospechosa vinculada a un automóvil estacionado en el lugar.

El momento en que fue sorprendido

De acuerdo con la información proporcionada, los efectivos sorprendieron infraganti a una persona del sexo masculino mientras presuntamente sustraía elementos desde un vehículo.

El automóvil en cuestión es un Volkswagen Gol Trend de color gris, que se encontraba estacionado en el sector mencionado. Al advertir la maniobra, el personal policial intervino de inmediato para impedir que el hecho se consumara y procedió a identificar al sospechoso.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron recuperar los objetos que habían sido retirados del vehículo.

Entre los elementos sustraídos se encontraban:

Una manta polar

Un par de botines de fútbol

Otros elementos

Todos estos objetos fueron recuperados en el lugar por el personal policial y posteriormente quedaron en calidad de secuestro, en el marco de las actuaciones correspondientes.

Aprehensión del presunto autor

Tras la intervención policial, los efectivos aprehendieron al presunto autor del hecho, quien fue identificado como un sujeto de apellido Velazque, de 38 años de edad.

Luego del procedimiento, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, organismo judicial que tomará intervención en la investigación del caso y determinará los pasos procesales a seguir.

La actuación policial se desarrolló conforme a los protocolos vigentes, incluyendo la recuperación de los elementos denunciados como sustraídos y la puesta a disposición del sospechoso ante las autoridades judiciales correspondientes.

Intervención judicial y denuncia del propietario

En paralelo al procedimiento, las autoridades policiales invitaron al propietario del vehículo a formalizar la denuncia penal.

Se trata de un joven de 22 años de edad, dueño del Volkswagen Gol Trend gris del cual fueron sustraídos los elementos. El mismo fue convocado a presentarse ante la Unidad Judicial N° 2, donde deberá radicar la denuncia penal correspondiente para que el hecho quede formalmente incorporado en el proceso judicial.

Este paso resulta fundamental dentro del procedimiento legal, ya que permite avanzar con las actuaciones y establecer con precisión las circunstancias del hecho, así como la propiedad de los elementos recuperados.