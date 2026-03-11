Catamarca: el subcomisario acusado de robo esperará el juicio en la cárcel

La jueza de Control de Garantías N°2, Cecilia Mas Saadi, resolvió dictar prisión preventiva para el subcomisario Simón Ibáñez, imputado por el delito de robo calificado por el uso de armas, agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad. La medida se enmarca en la investigación del asalto ocurrido el 26 de enero pasado en la zona norte de la ciudad.

La solicitud de prisión preventiva fue realizada por el fiscal de instrucción N°5, Hugo Costilla, del Distrito Norte, quien conduce la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Según se informó, la magistrada valoró la gravedad del hecho y el rol del imputado como agente policial, considerando estos elementos esenciales para justificar la detención preventiva.

Durante la audiencia de la semana pasada, Ibáñez estuvo acompañado por un abogado particular. En esa instancia, el fiscal presentó ante la jueza los distintos elementos probatorios que respaldaban la imputación, solicitando que el subcomisario permanezca detenido mientras se desarrollan las diligencias.

En su resolución, la jueza Mas Saadi hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, estableciendo la prisión preventiva como medida cautelar adecuada para asegurar el desarrollo de la investigación y evitar eventuales riesgos de fuga o entorpecimiento de la causa.

El hecho investigado

La investigación comenzó a partir de actuaciones de oficio realizadas por la Comisaría Séptima, sumándose luego la denuncia del damnificado. A medida que avanzaron las diligencias, los investigadores lograron recopilar elementos probatorios clave, que permitieron:

Individualizar al presunto autor del asalto.

Solicitar su arresto formal.

Realizar procedimientos de secuestro de objetos de interés para la causa.

Entre las diligencias relevantes se incluyó una rueda de reconocimiento, en la que la víctima identificó al imputado como autor del hecho. Este testimonio, junto con el resto del material recolectado, permitió al fiscal disponer el pase a detenido de Ibáñez.

Dinámica del asalto

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el robo ocurrió el 26 de enero en un local comercial del rubro Rapipago, ubicado en la zona norte de la ciudad. El imputado habría:

Amenazado con un arma de fuego al propietario del comercio.

Sustraído una suma de dinero durante el ataque.

Huido del lugar tras cometer el hecho.

La calificación de robo calificado por el uso de armas se ve agravada por el hecho de que el autor era un miembro de una fuerza de seguridad, lo que incrementa la gravedad legal y social del delito, según subrayó la jueza al fundamentar su decisión.

Implicancias y contexto judicial

El caso ha generado atención por la participación de un subcomisario en un delito que involucra violencia y abuso de autoridad. La decisión de la jueza de dictar prisión preventiva responde a criterios establecidos para asegurar el proceso judicial, evitar riesgos de entorpecimiento de la investigación y proteger la seguridad de terceros.

El fiscal Hugo Costilla continúa al frente de la investigación, analizando las pruebas reunidas y coordinando las diligencias adicionales que permitan esclarecer los detalles del asalto y confirmar la responsabilidad penal de Ibáñez.

Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia y el control judicial en investigaciones que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad, destacando la necesidad de que se respeten los procedimientos legales para garantizar justicia y responsabilidad institucional.