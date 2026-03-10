Imputaron al hombre que mató a balazos al perro de su vecina en Catamarca

El fiscal de Instrucción N°2, Laureano Palacios, imputó e indagó a Leonardo Yoel Cano por los delitos de actos de crueldad contra animales y daños, en el marco de un hecho ocurrido en el departamento Valle Viejo.

La decisión se adoptó en el contexto de la Investigación Penal Preparatoria, etapa en la que la fiscalía reunió distintos elementos probatorios que permitieron avanzar con la imputación del sospechoso.

Entre los elementos que forman parte del expediente se encuentran:

La denuncia presentada por los propietarios del animal.

El acta de allanamiento realizada en el marco de la causa.

Actuaciones policiales elaboradas por personal de la Comisaría de Santa Rosa.

Testimonios incorporados al expediente.

Otras constancias reunidas durante la investigación.

De acuerdo con la fiscalía, este conjunto de pruebas permitió identificar al presunto autor del hecho y avanzar formalmente con la imputación penal contra Cano.

Como parte del procedimiento judicial, el acusado fue citado a prestar declaración indagatoria, una instancia clave dentro del proceso penal que permite al imputado dar su versión de los hechos ante el fiscal.

La audiencia se concretó ayer, oportunidad en la que Cano compareció asistido por un abogado particular, aunque finalmente optó por abstenerse de declarar.

Cómo ocurrió el hecho

Según los elementos reunidos en la investigación, el episodio ocurrió el 7 de marzo pasado alrededor de las 13:00 horas, en la localidad de Santa Rosa, dentro del departamento Valle Viejo.

La reconstrucción del hecho se basa principalmente en el relato de la propietaria del animal y en otras pruebas incorporadas al expediente.

De acuerdo con la investigación, la dueña del perro se encontraba en el patio delantero de su domicilio cuando escuchó un disparo proveniente de la vivienda de su vecino, identificado como Leonardo Yoel Cano.

Instantes después del estruendo, la mujer observó que su perra salía herida desde esa propiedad. El animal, de pelaje blanco y aproximadamente un año y medio de edad, logró avanzar algunos metros hasta llegar a la vía pública.

Finalmente, la perra se desplomó sin vida sobre la cinta asfáltica, tras haber recibido un impacto en el sector izquierdo del cuerpo, específicamente entre el pecho y el lomo.

El episodio quedó registrado dentro de la causa como el momento central del hecho investigado, a partir del cual se desarrollaron las actuaciones judiciales y policiales posteriores.

La imputación contra el acusado

De acuerdo con la imputación formulada por el fiscal Palacios, la muerte del animal se habría producido como consecuencia del accionar del imputado al hostilizar al perro.

Esta conducta, según la calificación provisoria establecida en la investigación, encuadra en el delito de "actos de crueldad contra animales y daños".

La causa continúa en etapa de investigación dentro de la Investigación Penal Preparatoria, período durante el cual el Ministerio Público Fiscal reúne pruebas, testimonios y otros elementos que permitan determinar las circunstancias completas del hecho y la eventual responsabilidad penal del imputado.

Mientras tanto, Leonardo Yoel Cano permanece formalmente imputado en la causa, luego de haber sido indagado y de haber ejercido su derecho a abstenerse de declarar durante la audiencia correspondiente.