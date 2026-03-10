Probation para el policía que hirió a un presunto ladrón

Un conflicto derivado de la inseguridad y el esfuerzo personal

En una resolución judicial de alto impacto comunicada en las últimas horas de la mañana, el panorama procesal de un efectivo policial ha dado un giro significativo. El caso, que ha captado la atención de la opinión pública, se originó a partir de un hecho de inseguridad que afectó directamente al uniformado. Según los antecedentes proporcionados por su defensa técnica, liderada por el abogado Marcos Gandini, el agente se encontraba abocado a la edificación de una obra privada, un proyecto que llevaba adelante con mucho esfuerzo y trabajo.

La tranquilidad de dicha construcción se vio interrumpida cuando sujetos desconocidos ingresaron con fines de robo. En ese contexto de vulneración de la propiedad privada, se produjo un altercado físico entre el policía y otras personas. Como consecuencia de este enfrentamiento, el individuo que luego asumiría el rol de denunciante recibió lesiones que, bajo el análisis del fiscal de Segunda Nominación, el Dr. Palacio, encuadraron inicialmente en el delito de lesiones graves.

La pugna judicial en la audiencia de control

Una vez que la fiscalía llevó a cabo la imputación y la causa avanzó en sus etapas instructivas, la defensa del policía entendió que estaban configurados todos los requisitos legales para solicitar la suspensión del juicio a prueba. No obstante, el camino hacia este beneficio procesal encontró una férrea resistencia en los tribunales. Durante la audiencia correspondiente, la querella particular, representada por la doctora Barrientos, se opuso tajantemente a la concesión de esta salida alternativa, exigiendo que el proceso continuara hacia una instancia de debate oral.

En el mismo sentido, el fiscal Palacio manifestó su disconformidad ante la procedencia del instituto de la probation. A pesar de estas posturas, el Juez de Control de Garantías, el Dr. Lucas Vacarroni, analizó los argumentos de las partes y decidió rechazar las oposiciones planteadas por la querella y el Ministerio Público Fiscal. El magistrado resolvió finalmente hacer lugar al planteo de la defensa, permitiendo que el efectivo policial acceda a este beneficio procesal, fundamentando su decisión en la naturaleza del hecho y las condiciones personales del imputado.

Claridad conceptual sobre la suspensión del juicio a prueba

Es imperativo aclarar, tal como lo hizo el Dr. Gandini, que la concesión de la probation no debe confundirse bajo ningún concepto con un juicio abreviado. Este instituto no implica un reconocimiento de culpabilidad por parte del policía, ni funciona como una sentencia condenatoria encubierta. Por el contrario, se trata de un beneficio diseñado específicamente para personas que no poseen antecedentes penales y que enfrentan imputaciones por delitos con escalas penales bajas.

Bajo este régimen, el proceso penal se detiene temporalmente a cambio de que el imputado cumpla con ciertas reglas de conducta. En este caso particular, el policía se ha comprometido a la realización de tareas comunitarias y a la integración de una suma de dinero en concepto de reparación. Para su defensa, este resultado representa un acto de justicia elemental, ya que el incidente se desencadenó producto de un ilícito previo cometido por el propio denunciante en el domicilio del uniformado. Con el fallo del Dr. Vacarroni, se cierra un capítulo de incertidumbre para el agente, quien habría actuado inicialmente como víctima de la inseguridad en su propio patrimonio.