ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 4 de febrero

La ANSES informó el cronograma de pagos para este miércoles 4 de febrero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.

Cuándo cobro las asignaciones familiares en enero 2026 (Foto: ANSES)

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en febrero 2026

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en febrero de la siguiente manera, sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan:

La jubilación mínima : $359.079,70 . Con el bono de $70.000 , el monto asciende a $429.079,70 .

: . Con el , el monto asciende a . La jubilación máxima : $2.416.266,40 ;

: ; La Pensión Universal de Adultos Mayores ( PUAM ): $287.263,76 ;

( ): ; Las Pensiones no Contributivas (PNC): $251.355,78 ;

(PNC): ; La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $164.262,57.

Pensiones no contributivas ANSES: quiénes acceden y los requisitos en febrero de 2026



Quienes cumplan con los requisitos establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán percibir en febrero de 2026 el pago correspondiente a las pensiones no contributivas (PNC).

En cambio, las personas que permanezcan fuera del país por más de 90 días seguidos o tengan el beneficio suspendido por irregularidades detectadas por el organismo no estarán habilitadas para cobrar durante ese mes.

Quiénes pueden acceder a las pensiones no contributivas ANSES: los requisitos en febrero de 2026

Pensión por invalidez

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país.

Tener menos de 65 años al momento de iniciar el trámite.

No cobrar jubilación ni pensión de ningún otro régimen.

En el caso de menores de edad, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

Según la jurisdicción, puede solicitarse documentación adicional, como informes catastrales.

Pensión para madres de siete hijos

Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con un mínimo de 15 años en el país.

No contar con ingresos suficientes ni estar incluida en otro sistema previsional.

El cónyuge puede estar jubilado, pero no debe percibir otra pensión no contributiva.

Pensión por vejez

Tener 70 años o más.

Ser argentino naturalizado con al menos cinco años de residencia, o extranjero con 40 años de permanencia en el país.

No percibir ingresos propios ni ningún otro beneficio previsional.

No corresponde en caso de detención ni si el cónyuge ya es titular de la misma pensión.

Cómo saber si cobro una PNC de ANSES en febrero de 2026

ANSES dispone de una herramienta online que permite consultar si hay un pago asignado durante el mes. Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social. Ir a la sección "Mis Cobros". Verificar si aparece un beneficio correspondiente a febrero, junto con el monto actualizado y la fecha estimada de cobro.

Es necesario ingresar a Mi Anses para completar el trámite (Foto: Mi Anses).

Cuánto se cobrará por las pensiones no contributivas (PNC) de ANSES en febrero de 2026