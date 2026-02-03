Catamarca: Identificaron al ladrón que asaltó un kiosco céntrico y quedó detenido

El fiscal de instrucción N° 2 del Distrito Este, Laureano Palacio, ordenó el pase a detenido de un hombre sindicado como autor de un asalto ocurrido en la madrugada del lunes en un kiosco 24 horas ubicado en la intersección

de calles República y Maipú, en el casco céntrico de la ciudad.

El sospechoso fue identificado como Braian Barrionuevo, quien había sido arrestado en la jornada de ayer en el marco de la Investigación Penal Preparatoria, a partir de procedimientos policiales dispuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal.

En el curso de la investigación, el fiscal cuenta con la denuncia del damnificado, testimonios, registros fílmicos y otros elementos de pruebas que permitieron la individualización del imputado. Con base en ello, se ordenó su arresto y, de manera simultánea, se llevaron a cabo distintos procedimientos que incluyeron el secuestro de elementos de interés para la causa.

En la tarde de hoy se realizó la rueda de reconocimiento, oportunidad en la que la víctima identificó al sindicado como autor del hecho. En función de esta medida probatoria y de los restantes elementos incorporados a la

pesquisa, el fiscal dispuso el pase a detenido del sospechoso, quien será indagado en la jornada de mañana.

De acuerdo con la investigación, el ahora detenido habría ingresado al comercio, amenazado al propietario y sustraído una suma aproximada de 10.000 pesos. La investigación continúa en curso.

El hecho

Sobre el detenido pesaba un pedido de detención inmediata emitido por la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación. El ilícito que se le atribuye ocurrió en la jornada del domingo en un local comercial situado en la intersección de las calles República y Maipú.

Según consta en el sumario policial, el delincuente irrumpió en el establecimiento y, mediante el uso de un arma blanca, abordó al propietario del comercio. Con una frialdad alarmante, apoyó el arma directamente sobre el pecho de la víctima mientras profería amenazas de muerte contra otro hombre que se encontraba en el lugar.

Bajo este escenario de alta tensión, el asaltante logró amedrentar a los presentes y exigir la recaudación del local. Una vez obtenido el dinero, se dio a la fuga, iniciándose desde ese momento una investigación de oficio para dar con su paradero.

Tras su aprehensión en la plaza del sector norte, Barrionuevo fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. Quedó a disposición de la Justicia interviniente, donde se espera que en las próximas horas se realicen las ruedas de reconocimiento y la imputación formal por el delito de robo calificado por el uso de arma.