Sofocaron un incendio en un hotel alojamiento en Catamarca

Un incendio se registró en la tarde de este lunes en un hotel alojamiento ubicado sobre la Ruta Provincial N° 1, en la localidad de Polcos, departamento Valle Viejo, y fue controlado gracias a la intervención policial y de Bomberos.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:20, cuando efectivos de la Comisaría de Villa Dolores acudieron al lugar tras un requerimiento del SAE-911. El inmueble, propiedad de una mujer de 44 años de edad, presentaba un foco ígneo que generó alarma entre el personal y vecinos de la zona.

Al arribar, los uniformados constataron que, por causas que aún se investigan, el incendio se habría originado en el sistema eléctrico del pasillo del establecimiento. De manera inmediata, solicitaron la presencia de personal de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia.

Tras realizar las tareas propias de su especialidad, los bomberos lograron sofocar las llamas, que provocaron daños materiales parciales en el sector afectado. A raíz de lo sucedido, sumariantes de la Unidad Judicial N° 10 labraron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del hecho.